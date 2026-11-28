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A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) közleménye szerint a pénzintézetet a Valutaellenőrzési Hivatal (OCC) záratta be pénteken, a felszámolói feladatokat pedig az FDIC látja el. Bár a döntés pontos okait nem részletezték, azt már közölték, hogy

a versenyeztetési eljárás során kiválasztott First Citizens teljes egészében átveszi a csődbe ment bank betét- és eszközállományát.

A felügyelet tájékoztatása szerint az ügyfelek mindaddig a megszokott bankfiókokat használhatják, amíg az új tulajdonos nem értesíti őket az informatikai rendszerek átállásáról.

A United Fidelity bezárása a Republic First Bank 2024. áprilisi bukása óta a legnagyobb bankcsőd a tengerentúlon. A pénzintézet szeptember végén mintegy 5,9 milliárd dolláros mérlegfőösszeggel és 5,4 milliárd dollárnyi betétállománnyal rendelkezett. Az FDIC becslései szerint a kártalanítás 1,83 milliárd dollárjába kerül majd a betétbiztosítási alapnak.

Az Egyesült Államokban idén eddig hét bank ment csődbe, ami közel egy évtizede a legmagasabb számnak számít. Az érintett pénzintézetek együttes mérlegfőösszege ugyanakkor eltörpül a 2023-as év nagy összeomlásai, például a Silicon Valley Bank vagy a First Republic Bank bukása mellett. A korábbi, 2023-as és 2024-es csődöket jellemzően az okozta, hogy a magas kamatkörnyezet miatt a bankok jelentős nem realizált veszteségeket halmoztak fel a hitel- és értékpapír-portfólióikban.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio