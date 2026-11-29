A BMW megértette, hogy mit akarnak a vevők egy elektromos szedántól. Nagy hatótávot, gyors tölthetőséget, jó úttartást, precíz kormányzást, összességében remek vezethetőséget. Ezt mind adja is az új elektromos hármas, ami mérnöki szempontból világszínvonalú autó lett. Persze van, aminél érezhető a spórolás, és van, amivel még barátkozni kell. Egy hét tesztelés után azt is tudom, hogy melyik autót venném helyette.

Járműipar 2027 2027-ben Szegeden találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók - tanuljunk tőlük és egymástól a jó gyakorlatok megosztásával, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networking- és szálláslehetőséggel.

Megfejtettem, hogy mi a Neue Klasse, hogy mit jelent valójában. Mert azt már korábban is tudtuk, hogy a BMW szerint mi ez. A német cég szerint a Neue Klasse a vállalat történetének egyik legnagyobb technológiai és stratégiai megújulása és a cég történetének legnagyobb beruházási programja is. A BMW gyakorlatilag újragondolta azt, amit az autógyártásról az elektromos hajtásról a digitalizációról a formatervezésről a vezetési élményről gondolt. Nyilván egy új korszaknak is tartják ezt az egészet. De nekem van egy új megfejtésem.

A Neue Klasse szerintem azt jelenti, hogy Jó Autó.

Már a debreceni iX3 tesztelése után is ezt éreztem, de az i3 vezetése után most már biztos. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy a BMW új autói mindenben jók lennének, nem is azok, erre majd hozok példákat az i3 kapcsán is. De az, hogy az autónak a veleje, a magva legyen jól megcsinálva, szerintem minden új BMW-t jellemezni fog.

Rengeteg példát láttunk már arra, amikor egy autógyártó eltávolodott a vevőitől, nem azt adta nekik, mint amit azok szerettek volna, soha nem sült jól el. A BMW pont az ellenkező irányba megy. Egyszerűen megnézte azt, hogy mit akarnak a vásárlói, és olyan autót ad nekik. A Neue Klasse-nél az volt a kérdés, hogy milyen elektromos autót akarnak a vevők. Nyilván fontos az, hogy öröm legyen vezetni, mint általában a BMW-ket. Precíz legyen a kormány, stabil a futómű, jól forduljon, legyen játékos, de komfortos is. De ne csak a sofőr érezze jól benne magát, hanem mondjuk egy egész család is, szóval hely is legyen benne. Az egész alatt legyen egy olyan elektromos rendszer, aminek nagy a hatótávja és gyors a töltése. És mivel 2026-ot írunk, legyen benne up to date az infotainment. Minden más sallangot pedig le kell nyesegetni róla. Ilyen lett a debreceni iX3, és most már tudom, hogy a müncheni i3 is ilyen.

Persze az új érához egy vadonatúj dizájn is kellett, amit azért még emészteni kell. Az i3 Németországi bemutatóján beszélgettünk a Neue Klasse vezető tervezőjével, Oliver Heilmerrel, aki akkor azt mondta, hogy ők is hallják az autó külsejével kapcsolatos kritikákat, de ez természetes, mert minden új dolgot négy-öt alkalommal kell látni ahhoz, hogy már ne idegenkedjünk tőle. Persze értem, hogy mi ennek az üzenete. A párizsiak is évtizedekig barátkoztak az Eiffel-toronnyal, mire megszerették, és már büszkék is lettek rá, de nekem nem volt elég négy-öt alkalom ahhoz, hogy megbarátkozzak a Neue Klasse autók új külsejével. Erre a négy-öt alkalomra meg csak annyit tudok mondani, hogy egy csomó BMW volt, ami már elsőre is tetszett, aminél első látásra is beindult a birtoklási vágy, az iX3 meg az i3 viszont olyan, hogy a sokadik találkozásra is még az ismerkedési fázisban vagyunk.

Az viszont biztos, hogy élőben sokkal jobban működik a dizájn, mint fotókon. Nagyon nem mindegy, milyen szögből nézzük. Pont szemből vagy kicsit oldalról mindig máshogy adja ki. Az i3 arányai egyébként zseniálisak, kicsit matchbox-szerű, játszós autónak tűnik.

Amivel még barátkozni kell azok az első lámpák és a vesék, az iX3-mal ellentétben itt a hátsó lámpák már rendben vannak.

Bent hasonló a helyzet. A furcsa formájú kormány és az öncélúnak ható rombusz alakú központi kijelző is lehetne szebb, használni viszont meglepően jó őket. A kormány fogása szerintem világbajnok és a furcsa kijelző is pont úgy nyúlik a kormány felé, hogy közelebb legyenek olyan fontos funkciók mint a sebesség és táblafigyelő rendszerek kikapcsolása.

Már az iX3-nál is mondtam de itt újra megemlíteném, hogy a szélvédő alján futó információs sávot a Panoramic Visiont kötelezővé tenném az autóiparban. Az egyik leghasznosabb újítás az elmúlt évtizedekben. Nem kell a kormány mögötti kis kijelzővel bajlódni, egy széles csíkon személyre szabhatjuk, hogy mit akarunk látni. Minden időjárási körülmény között jól látható, informatív, egyszerűen tökéletes.

Ahol leginkább tetten érhető a spórolás az autóban az egyértelműen a beltérben az anyaghasználat. Szerintem nem az a prémium érzés, mint amit egy BMW-től elvárnánk, inkább egy becsületes munkának mondanám. A műszerfalon, az ajtók alsó részén vagy a hátsó üléseknél a légbeömlőknél viszonylag egyszerű, kopogós műanyagok vannak, az ülések kárpitja is inkább csak rendben van. A hifi am másik, ami spórolósnak tűnik, Harman Kardon a neve, vagyis papíron jónak kellene lennie, a valóságban gyenge, halk, egyszerűen nem szól jól.

A helykinálat elől teljesen rendben van, két méter magas emberek is simán elférnek az első két ülésen, amik kényelmesek, jól állíthatóak sport módban motorosan ránk állítja az ülést az autó, az oldalsó párnákat befeszíti. Hátul viszont viszonylag szűk a hely, a láb- és a fejtér sem nagy.

És akkor jöjjön a vezetés, mert hát a hármas BMW mégiscsak erről szól. De rendhagyó módon most ne a menéssel, hanem a megállással kezdjük. Az, ahogy az új BMW nullára fékezhetők, az a sima megállás egyszerűen felfoghatatlan. Annyira puhán történik, hogy gyakorlatilag alig lehet megmondani azt, hogy mikor haladunk még kb. eggyel, vagy mikor állt már meg az autó teljesen nullára. A funkciót egyébként Soft Stopnak hívják, ennek az a lényege, hogy az autó a megállás utolsó pillanatában úgy szabályozza a fékerőt, hogy szinte teljesen megszüntesse a megálláskor a bólintást vagy rántást. A működését a Heart of Joy központi számítógép intézi, ez hangolja össze az elektromos motorok, a fékrendszer és a fékenergia-visszatáplálás működését. Az elektromos motorok precíz vezérlésével az autó gyakorlatilag súrlódásos fékezés és fékezési zaj nélkül is képes megállni. Ez még a luxus szegmensben sem alap, a legutóbb nálunk járt S-osztály fékezés után azért még simán billegett néhányat.

És akkor a vezetés, mert hát végül is ez a hármas BMW-nél a selling point. Brutál jó munkát végeztek a BMW-nél, sikerült ezt a 2,2 tonnás elektromos szedánt úgy hangolni, hogy könnyebbnek, kisebbnek és agilisebbnek érződjön, mint amit a mérete meg a tömege alapján várnánk. Brutál egyébként, hogy hogy megnőttek az autók. Ez a hármas BMW 4,76 méter hosszú, ezzel pedig hosszabb, mint az első három generáció az ötösből, és már csak tíz centivel rövidebb, mint az első hetes BMW.

A kormányzás rendkívül pontos, közvetlen, azonnal reagál a legkisebb kormánymozdulatra. Nyilván valamennyire szintetikus érzetű, de sportmódban azért valamivel több visszajelzést ad az útról. Kifejezetten játékos az autó, minimálisan dől a karosszéria, nagyon stabil, pont azon az íven megy, amerre irányítod. A gyorsulása papíron nem tűnik eget rengetőnek, a 469 lóerős motorral 4,7 másodperc a 0-100. ez manapság nem kiemelkedő érték, de érzetre valahogy sokkal gyorsabb, előzéseknél kanyarokból történő kigyorsításnál minden helyzetben villámgyors az autó. Csak egy kis adalék ahhoz, hogy mit jelent a 4,7-es gyorsulás: a négyliteres szívó V8-as motorral és manuális váltóval szerelt E90 M3-nál is jobban gyorsul az autó.

Az elektromos autóknál azért még mindig előfordul az, hogy nem túl jó az átmenet a regeneratív meg a mechanikus fékezés között, ezt viszont itt tökéletesen megoldották, a fék könnyen adagolható, azért ez is hozzátesz a vezetési élményhez.

A fotóműről viszont érdemes külön is beszélni, mert az látszik, hogy mi volt a BMW célja: sportos, merev, stabil menést akart, ami sikerült is, de az én ízlésemnek a futómű már túlságosan feszes lett, főleg a budapesti utakon. Megrázó élmény, müncheni utakra biztos jó, de a magyar utakon ez már túl kemény. Biztos nem segítenek rajta a 20 colos kerekek, és a peres gumik sem.

És akkor jöjjön a lényeg, ami miatt ennél az autónál a vevőknek bizonyos dolgokról le kellett mondaniuk. A sallang, amit az elején írtam, hogy le kellett farigcsálni az autóról, illetve a nem túl alacsony induló ár, az mind-mind annak köszönhető, hogy egy hatalmas akksi van az autóban. Ez is hozzátartozik a jó autó definícióhoz, egy jó elektromos autótól a vevők azt várják el, hogy nagy legyen a hatótávja. Ennek az autónak pedig papíron nagy. Az akksi nettó 108,7 kilowattóra, a villanymotorok hatékonyak, a légellenállási együttható pedig csak 0,21, ezekből pedig egész jó hatótáv jön ki. A WLTP szabvány szerint 868 kilométert lehet vele megtenni, ami egyébként a teszthét tapasztalatai alapján nem lehetetlen, csak ahhoz nem szabad túl gyorsan menni vele. Városi környezetben óvatosan használva 600-700 kilométer simán kijön. Ennél sokkal érdekesebb, hogy mennyit fogyaszt az autó ott, ahol igazán jól érzi magát, vagyis az autópályán. Nálunk egy 500 kilométeres autópályázáson 130 tempomattal átlagban 23 kilowattóra jött ki százas fogyasztásra. Ez alapján ha teljes feltöltöttségről teljesen lemerítenénk az akksit, akkor 470 kilométert tudnánk menni vele autópályán. Ha viszont úgy használjuk, ahogy életszerű, vagyis 80 százalékra töltjük és csak 10 százalékig merítjük akkor 330 kilométer autópályázás jön ki belőle. A töltése kifejezetten gyors, 800 voltos rendszerrel működik, amivel az i3 akár 400 kilowattos töltésre is képes, ideális körülmények között 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt lehet feltölteni.

Összességében a BMW i3 egy kifejezetten jó autó. Nagy akksival és hatótávval, gyors töltéssel, remek gyorsulással és fékezéssel, kiváló úttartással, precíz kormányzással, remek vezethetőséggel. Cserébe viszont a beltérben visszafogottabb anyaghasználattal, gyengébb hifivel, a kínaiakhoz képest kevesebb highlight-tal (nincsenek itt extra kijelzők, italhűtő, mindentudó mesterséges intelligencia vagy karaoke), de a lényeget jól tudja az autó. És abból a szempontból jó példa az i3, hogy fel lehet venni a versenyt a kínaiakkal.

A nagy akksit a gyors tölthetőséget a világszínvonalú infotainmentet és a BMW logót viszont meg kell fizetni, ráadásul a kínaiak többségével ellentétben a BMW még profitot is szeretne termelni az autóin. Szóval a tesztautónk induló ára 26,2 millió forint, ehhez jött még hozzá bő 6 millió forintnyi extra, így jött ki a 32,4 millió forintos vételár. Az alapfelszereltségben már benne van a Driving Assistant Plus vezetéstámogató rendszer, a Panoramic Vision kijelző, az első ülések fűtése és a vezeték nélküli telefontöltés. Az extrák között volt a közel másfél millió forintos M Sport csomag, ami sportosabb külső és belső dizájnelemeket és M Sport fékrendszert hoz. Bő egymillió forintba kerül a First Edition csomag, ebben többek között fűthető kormány, elektromos csomagtérajtó, 22 kilowattos váltóáramú töltés és látványos külső világítás van. 730 ezer forintért jött az Innovációs csomag, amiben van a háromdimenziós head-up display és a Harman Kardon hifi. Ezeken felül a tesztautóba került még panoráma üvegtető, elektromosan kihajtható vonóhorog, multifunkciós első ülések, hátsó ülésfűtés és fejlett parkolástámogató rendszer.

Ahhoz, hogy megfejtsük, hogy jól van-e árazva a tesztautónk, érdemes házon belülről és kívülről is behozni néhány versenytársat. Az elektromos szedán műfajban mindenki a Tesla Model 3-hoz méri magát, abból az összkerekes Premium Long Range áll a tesztautónkhoz a legközelebb, annak az induló ára csak 19,3 millió forint, szemben a BMW 26 milliójával, ráadásul a Tesla valamivel erősebb és gyorsabb is a BMW-nél. A különbség egyértelműen az akkumulátorban van, a BMW-ben közel 40 százalékkal nagyobb az akksi, a gyári hatótáv több mint 200 kilométerrel nagyobb, és a BMW sokkal gyorsabban is tölthető. Persze más kérdés, hogy a valóságban ebből mit érzékelnek a tulajdonosok, de papíron a BMW többet kínál. Az alapárban 7 millió forint a különbség, a felextrázott tesztautónk viszont már 13 millió forinttal drágább, miközben azt tudjuk hogy a Tesla infotainmentje és önvezető képessége világbajnok. Szóval mindenkinek el kell döntenie, hogy a nagyon sok millió forintos felárat megéri-e neki az i3, a Tesla brutáljó ajánlat, nagyon kell utálni az amerikai márkát és/vagy valami másra vágyni, hogy elektromos szedánként ne azt vegyük.

De választhatunk versenytársat házon belülről is. A tesztautónk közel 4 millió forinttal olcsóbb, mint a hasonló teljesítményű 443 lóerős háromliteres sorhatos benzinmotorral szerelt M350 xDrive. Ebből az összevetésből azért már jól látszik, hogy házon belül a BMW-nél a nagy teljesítményű elektromos hajtásért már nem kell feltétlenül felárat fizetni. De akkor bedobok még egy modellt így a végére, mert a Debrecenben gyártott iX3 nekem mint autó borzasztóan tetszett. Abból a szintén 469 lóerős X350 xDrive alapára 28 millió forint, vagyis közel kétmillió forinttal hét százalékkal kerül csak többe az i3-nál, amiért szerintem sokkal több autót kap az ember. tágasabb, sokkal kényelmesebb az üléspozíció, jóval nagyobb a csomagtér, egyszerűen jobban használható autó, ráadásul a nagyobb tömeg és a magasabb kasztni miatt nekem érzésre a futómű is sokkal komfortosabb volt. Vagyis így a teszt végére elárulhatom, hogy én az i3-iX3 párosból az utóbbit, a debrecenit venném.

Címlapkép forrása: Portfolio