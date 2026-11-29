Vajon a pénzügyi piacok csupán passzív tükrei a gazdasági valóságnak, vagy maguk is aktívan alakítják azt? Miért mondanak csődöt újra és újra a legbonyolultabb matematikai modellek, amikor a tőzsdén elszabadulnak az indulatok? És hogyan lehetett évtizedeken át olyan piaci hozamokat elérni, amelyek a tankönyvi elméletek szerint a lehetetlennel határosak?
Harminc évvel az első magyar nyelvű megjelenés után ismét elérhetővé vált a modern pénzügytörténet egyik legfontosabb, legnagyobb hatású alapműve, Soros György könyve, A pénz alkímiája.
Ide kattintva most a Portfolio könyvesboltjából is megrendelhető!
A hazai befektetői közösség számára azonban a mostani megjelenés sokkal több egyszerű utánnyomásnál: a kötet a mű mérföldkőnek számító, 2003-as harmadik angol kiadásának fordítása, amely a szerző leginkább kiforrott, filozófiailag és szakmailag is legteljesebb gondolatait tartalmazza.
Nem technikai útmutató, hanem intellektuális forradalom
Aki klasszikus tőzsdei „receptkönyvre” számít, amely konkrét grafikonmintázatokkal vagy azonnali vételi jelekkel szolgál, az meg fog lepődni. A pénz alkímiája egy intellektuális hadüzenet az akadémiai közgazdaságtan fősodrának. Soros alapjaiban támadja a hatékony piacok hipotézisét és a piaci egyensúly dogmáját.
A könyv gerincét adó reflexivitáselmélet lényege, hogy a pénzügyi piacokon nem független megfigyelők és objektív tények állnak szemben egymással. A piac szereplői maguk is a folyamat részei: várakozásaik, tévedéseik és torzításaik közvetlenül befolyásolják az árakat, a megváltozott árak pedig visszahatnak a gazdasági fundamentumokra. Egy emelkedő részvényárfolyam például megkönnyíti a cég tőkebevonását, javítja a hitelképességét és felvásárlásokat tesz lehetővé – vagyis az optimista várakozás részben maga teremti meg azt a fundamentális valóságot, amely később „igazolja” a magas árat. Ez az önbeteljesítő folyamat fújja fel a buborékokat, amelyek aztán törvényszerűen a fenntarthatatlanság falába ütköznek, és elindítják az összeomlás fázisát.
Miért éppen a 2003-as kiadás?
Az 1987-es eredeti mű rendkívüli erejű, de nyers kordokumentum volt. A most megjelent magyar kiadás alapjául szolgáló 2003-as változat igazi értéke abban rejlik, hogy
Soros ebben vetette alá elméletét az elmúlt évtizedek globális válságai – az 1987-es fekete hétfő, az 1997-es ázsiai pénzügyi krach, a rubelválság és az ezredfordulós dotkomlufi – próbájának.
A 2003-as kiadás monumentális új bevezetőjében a szerző ritkán látható kíméletlenséggel gyakorol önkritikát:
- Elismeri korábbi modelljeinek hiányosságait: bevezeti az egyensúlyközeli és az egyensúlytól távoli állapotok közötti különbségtételt, elvetve a korábbi, szimmetrikus ciklusokról alkotott illúziókat.
- Beemeli a hatalom és a politika dimenzióját, rámutatva, hogy a piacok nem az egyenlő felek szabad cseréjének terepei, hanem intézményi érdekek és geopolitikai erőviszonyok által formált rendszerek.
- Megfogalmazza az emberi bizonytalanság elvét, elválasztva a természettudományos megismerést a társadalmi valóság alakításától.
A kötet egyik legizgalmasabb része az Egy sikeres spekuláns titkai című fejezet, ahol Soros a legmélyebb műhelytitkaiba enged betekintést. Nyíltan ír arról a zsigeri, testi intuícióról – a híres hátfájásról mint korai vészjelző indikátorról –, amellyel a portfólió kockázatait észlelte, a holokauszt alatt szerzett túlélési ösztönök szerepéről, és arról, hogy egy tőkeáttétellel működő hedge fund vezetése valójában egy kíméletlen egzisztenciális küzdelem, amely leginkább egy ringbe lépő bokszoló felkészüléséhez hasonlítható.
Külön súlyt ad a kiadásnak Paul A. Volcker, a Federal Reserve korábbi legendás elnökének előszava, amely a legmagasabb intézményi szintről igazolja vissza: Soros nem csupán szerencsés spekuláns, hanem a modern nemzetközi pénzügyi rendszer egyik legmélyebb látnoka.
Ide kattintva most a Portfolio könyvesboltjából is megrendelhető!
Kereskedés a visszapillantó tükör nélkül: A valós idejű kísérlet
A könyv egyedülálló fejezete a Valós idejű kísérlet, amelyben Soros 1985 és 1986 között naplószerűen rögzítette befektetési hipotézseit, kötvény-, deviza- és részvénypiaci pozícióit még a döntések meghozatalának pillanatában. Nem utólagos magyarázatokat kapunk: az olvasó ott ül a Quantum Fund íróasztalánál, látja a tévedéseket, a félresikerült fedezeti ügyleteket, a pozíciózárások kínjait, majd a történelmi G5 Plaza-egyezményt követő hatalmas nyereségeket. Ritka és tanulságos lecke ez a kockázatkezelésről, a veszteségvágás fegyelméről és a mentális rugalmasságról.
Miért kötelező olvasmány ma is?
A mémrészvények, az algoritmusok uralta tőzsdék, a mesterséges intelligenciát övező befektetői hullámok és a hirtelen bankpánikok korában a reflexivitás aktuálisabb, mint valaha. A piacok ma sem csupán felfedezik a jövőt, hanem maguk is részt vesznek annak megteremtésében.
A pénz alkímiája nem ad kész recepteket. Helyette egy sokkal értékesebb iránytűt nyújt: megtanít gondolkodni egy olyan világban, amelyet nem lehet tökéletesen megismerni, és amelynek alakulásában maguk a várakozásaink is döntő szerepet játszanak. Minden komoly befektető és tőkepiaci szakember könyvespolcán ott a helye.
A könyv elérhető a Portfolio online könyvesboltjában, kattints ide és rendeld meg most!
A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését célozza.
Címlapképünk illusztráció. A magyar születésű milliárdos befektető, Soros György dedikálja új könyvének, a "The Age of Fallibility"-nek a példányait, miután a New America Foundation meghívására a Carnegie Endowment for International Peace-ben, Washington D.C.-ben, 2006. szeptember 13-án beszélt a New America Foundation meghívására. Forrása: David Scull/Bloomberg via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt az új BMW, most már tudom, mi a nagy dobás lényege
Végre összeállt a kép.
The Economist: Miért kellene fokozatosan megszüntetni az EU kohéziós alapjait?
Ideje véget vetni a sehová sem vezető utaknak.
Feje tetejére áll az időjárás Európában: melegebb lehet az északi szigeteken, mint a mediterrán fővárosban
A sztratoszférikus poláris örvény gyengülése és szétszakadása is szerepet játszik.
Eddig a határidőig érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást Magyarországon
"Az oltás a leghatékonyabb eszköz arra, hogy megelőzzük a betegség súlyos szövődményeit."
A szovjet idők óta nem történt ilyen Ukrajnában: teljesen leállt a stratégiai ágazat az orosz csapások után
Olyan időszakban, amikor a jövedelmezőség már egyébként is kritikus szintre süllyedt.
Itt a nagy fordulat: önmagát fejlesztő mesterséges intelligenciával tér vissza az élvonalvba a Google
Az elmúlt hónapokban négy új változat jelent meg.
Megkaptuk az adatokat: egyre több állami kiberincidens jár szolgáltatáskieséssel
Tavaly átlagosan három és fél napra jutott egy kieséssel járó incidens.
Felszámolná a kormány a Budapest környéki autósok egyik rémálmát
Új fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid.
Miért nem isznak a fiatalok vörösbort és hogyan lehetne rávenni őket? - Így látják a szekszárdi borászok
A borfogyasztás világszinten évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedt. Itthon a visszaesés leglátványosabb jele a fiatalok elfordulása a vörösboroktól. Hogy jobban megértsem, mi történ
Fogyasztószerek: Az Eli Lilly is a Novo Nordisk sorsára juthat
A két nagy szereplő uralja a fogyasztószerek piacát, amely amúgy drasztikus növekedés előtt áll: egyre olcsóbbak lesznek ezek a gyógyszerek, és tömegek juthatnak hozzá a... The post Fogyaszt
Menekülés az euróba
Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?