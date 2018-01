600 millió dolláros kirptodevizás céget fagyasztott be az amerikai hatóság

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A szövetségi bírósághoz beadott kérvény alapján a SEC megtiltja, hogy az AriseBank további tőkét vonjon be a befektetőktől, az alapítókat pedig azzal vádolja a felügyelet, hogy illegálisan szereztek eddig több mint 600 millió dollárt a befektetőktől, mivel az ICO-val kapcsolatban nem egyeztettek előre a hatóságokkal.A hatósági szerv olyan kriptoeszközöket fagyasztott be a cégnél, mint bitcoin, dogecoin és litecoin, továbbá felszámolási biztost is kinevezett a céghez, aki részt vesz az eddig összegyűjtött pénz befektetőkhöz való visszajuttatásában.A SEC közleményében utalt arra, hogy ez az első eset, hogy egy ICO-s csalási ügyben felügyeleti biztost neveznek ki, de igyekeznek mindent elkövetni annak érdekében, hogy megvédjék a befektetőket a csalókkal szemben - teszi hozzá.A közlemény szerint az AriseBank egyike az eddigi legnagyobb kriptodevizás platformoknak, de az alapítók megtévesztették a befektetőket akkor, amikor olyan közleményeket adtak ki, miszerint az amerikai betétbiztosító (FDIC) által biztosított bankot vettek meg és partnerségben állnak a Visával. Hab a tortán, hogy a cég hírességekkel igyekezett eladni magát és az ICO-t.