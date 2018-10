A Hiventures a második legaktívabb kockázati alapkezelő a világon

Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója előadóként ott lesz a Portfolio Private Health Forum 2018 rendezvényen. ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek.

A befektetésekről ezek esetében üzleti tervek alapján döntöttek, 5 éves távon várják az exitet általánosságban és évi 30 százalékos hozamot várnak el a cégektől.

Kisgergely Kornél vezérigazgató Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Karán. 2013-ban elvégezte a CFA programot. Karrierjét a MOL kockázatkezelési területén kezdte, majd 4 éven keresztül dolgozott a jegybankban a Pénzügyi Elemzések... Tovább »

2014-ben hollywoodi és San Francisco-i szobákkal indultunk, tavaly pedig franchise modellben kezdtünk terjeszkedésbe, jelenleg 12 működő egységet üzemeltetünk, és 5 további egységet építünk

Az Egyesült Államokban a már tőzsdén jegyzett cégek 20 százaléka kockázati tőkebefektetéssel indult, ezt szeretné elérni a Hiventures Kockázati Alap-kezelő Magyarországon is. 2017 óta több mint 1600 jelentkezés érkezett be az alaphoz és 250 esetében született is támogatási megállapodás, összesen 20 milliárd forint értékben."Ezek közül 150 csapat ötlet fázisban van, amelyek sehol máshol nem kapnak finanszírozást" - mondta, aki a Portfolio-nak elmondta, hogy az alapnak van egy nem titkolt gazdaságpolitikai küldetése is azzal, hogy felvállalja azoknak a kockázatos, ötletfázisban lévő startupoknak a támogatását, amit a piac túl kockázatosnak ítél. Ezek a csapatok első körben kilenc millió forint támogatást kapnak, amiből kilenc hónap alatt kell eredményeket felmutatniuk. "Természetesen nem azt várjuk, hogy ebből az összegből hódítsák meg a nemzetközi piacokat, de egy prototípus fejlesztésére, vagy a piac tesztelésére elég lehet, így kiderülhet, hogy érdemes-e a csapat további finanszírozása" - mondta a Kisgergely.A PanIQ Entertainment LLC például már az Egyesült Államokban is több szabadulószobával rendelkezik, amely 245 millió forintos tőkeinjekciót kapott.- mondtaegyik alapítója.A Hiventures befektetéséből franchise terjeszkedés felgyorsítását tervezik és merchandise termékek gyártását, továbbá reklámanyagok, promóciós videók gyártására megy a pénz, plusz a hazai gyártókapacitás bővítésére, merthogy az amerikai egységebe hazai asztalosüzemből szállítják az egyedi bútorokat, berendezést.A cél egy második körös, 5-10 millió dolláros befektetés elérése, amihez jelenleg keresik a partnert. A Budapesten megnyitott egység a Neverland nevet kapta, amelynek érdekessége, hogy nagyobb, mint egy átlag szabadulószoba, 800 négyzetméteren üzemel, 6 szobával és abban is különbözik, hogy itt egy bár és étterem is működik, ami kifejezetten az amerikai igényekre lett kidolgozva, de az alapítók szerint üzletileg a stabilitás záloga is a több lábon állás.