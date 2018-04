A Juve-részvényeket is szétbombázta Ronaldo ollózós gólja

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Három-nullra gázolta el a Juventust a Real Madrid Torinóban kedd este, vagyis a vártnál sokkal simább volt a Bajnokok Ligája negyeddöntője. A végeredmény mellett Cristiano Ronaldo a szezon egyik legszebb gólját szerezhette ollózva.Az eredmény szerdán a Juventus-részvények árfolyamán is meglátszott, délután 5,5%-os zuhanásban voltak a papírok, de napközben 8% közelében is volt a mínusz. Ezzel tavaly augusztus óta a legalacsonyabb szintre esett az árfolyam, a klubot működtető cég piaci kapitalizációja 663 millió euróra csökkent.A keddi eredménnyel minimális esélye maradt az elődöntő elérésére az olasz csapatnak, pedig az további 7,5 millió eurót jelentene számára az UEFA-tól. A BL méreteit jelzi, hogy tavaly 1,27 milliárd eurós bevételt generált a résztvevő kluboknak. A Juventus egyébként 90%-ban az Agnelli-család érdekeltsége, akik a Ferrari és a Fiat tulajdonosai is.