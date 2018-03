A Dow-komponensek közül a nap végére csak a Verizon ragadt minimális mínuszban, a többi 29 indextag javítani tudott. Az emelkedést a Cisco és a Chevron vezették, utóbbinak az olaj drágulása segített be.

Az általános piaci optimizmus a nyersanyagra is átragadt, a Brent 2,4%-os, a WTI pedig 2,6%-os pluszban van. Ennek köszönhetően pedig például a Chevron árfolyama is 3%-os ugrott.

A Dow Jones index most 376 pontos, másfél százalékos pluszban van már, az S&P-500 1,35%-ot, a Nasdaq pedig 1,43%-ot javított.

A pénteki kereskedést jelentős emelkedéssel kezdték az amerikai indexek, a Dow Jones például majdnem 300 pontos, 1,2%-os emelkedést mutat. Az S&P 1,1%-ot javított, míg a Nasdaq szintén 1,2%-os pluszban van, utóbbi esetében a 7056 pontos érték új történelmi csúcsot is jelent. Vagyis a technológiai szektor tömörítő index a jelek szerint máris ledolgozta az év elején látott mini piaci pánik hatását.

A hangulatot elsősorban a kora délután megjelent munkaerőpiaci adat mozgatja, amit kétféleképpen értelmezhet a piac. Egyrészt az új álláshelyek száma 313 ezer lett, ami több mint másfélszerese a várakozásoknak, ez pedig erős gazdaságra, így esetleg közelgő kamatemelésre utalhat. Másrészt viszont a béremelkedés üteme elmaradt a várttól, a jelenlegi környezetben pedig erre sokkal inkább figyelnek a befektetők az inflációs kilátások miatt. Az elmaradó béremelkedési ütem arra utalhat, hogy a Fednek nem kell annyira sietnie a kamatemeléssel. Emellett az USA és Észak-Korea közeledéséről szóló hírek is nyugtatólag hatnak a piacra, illetve Trump importvámja is felpuhulni látszik kicsit.

A Dow-komponensek kevés kivételtől eltekintve emelkedni tudnak, itt is látszik, hogy a techpapírok dominálják az emelkedést, az Intel, a Cisco és a Microsoft is élen jár, de az összes többi szektor is kiveszi a részét.