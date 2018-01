10% felett is kereshetsz, ha profi magyar befektetőkre bízod a pénzed

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10% feletti hozamok 2017-ben

Ezermilliárd felett az abszolút hozamú alapok

Európában javult a konjunkturális helyzet és a hangulat is, köszönhetően annak, hogy a francia és a holland választások is kedvezően alakultak piaci szempontból. Részben ennek hatására az euró látványos erősödését lehetett megfigyelni, elsősorban a dollárral szemben.

Európában a katalán függetlenségi törekvések, illetve az EKB vártnál korábban belengetett szigorítása is porondon volt.

A tengerentúlon fontos döntés született még év vége előtt azzal, hogy megszavazták Trump adóreformját.

A geopolitikai konfliktusok sem csitultak, Észak-Korea rakétakísérletei szinte már megszokottá váltak 2017-ben.

A világpiacon a bitcoin-őrület új magasságokba csapott, miközben itthon a Mészáros-papírok világpiaci viszonylatban is kiemelkedő teljesítményeket mutattak fel.

Az alacsony kockázatú eszközök esetében a hozamkörnyezet továbbra is nagyon alacsony volt, ezekhez képest az abszolút hozamú alapok kiemelkedő teljesítményt értek el.

Júniusban lépték át az ezermilliárd forintnyi kezelt vagyon határt az abszolút hozamú alapok, a népszerűségük töretlen volt 2017-ben, miközben voltak bőven történések a hazai és globális piacon is:A legfrissebb adatok szerint 2016 év vége óta közel 264 milliárd forinttal nőtt az abszolút hozamú alapok kezelt vagyona november végével bezárólag, ami közel 32%-os bővülést jelent. Tavaly az ingatlanalapok mellett az abszolút hozamú alapok tudták átlépni az ezermilliárd forintnyi kezelt állományt, ezzel pedig

A vagyonnövekedésen belül a hozamhatásnál is nagyobb volt a jó értékesítés hatása,. Az abszolút hozamú alapok összesített nettó értékesítése majdnem elérte a 240 milliárd forintot, ennél magasabb számot csak az ingatlanalapok produkáltak 2017-ben.

Elképesztő vagyont kezel a legnagyobb alap

Ahogy már utaltunk rá, az OTP alapjainak állománynövekedése vitte gyakorlatilag a hátán a teljes piacot, az abszolút hozamú alapok vagyonnövekedésének közel 70%-a az OTP alapjainak köszönhető, sőt, a legnagyobb 15 alap éves állománynövekedését 32%-kal múlták felül.

A 15 legnagyobb eszközállománnyal rendelkező abszolút hozamú alap közé 17 milliárd forint feletti kezelt vagyonnal lehetett bekerülni,. Csak szemléltetésképp, ez annál is több, mint amennyit a Suprát a sorban követő három alap összesen kezel, sőt,(az eurós sorozattal együtt már meg is haladja azt)., csak a Supra 71%-os éves állománybővülést produkált, de voltak olyan OTP-s alapok, amelyek bőven 100% feletti vagyongyarapodást értek el, igaz, alacsonyabb bázisról indulva. A legnagyobb állománycsökkenést leginkább a HOLD alapjai (korábban Concorde) szenvedték el, a Citadella például közel 20%-ot vesztett vagyonából egy év leforgása alatt, és közel hasonlót produkált a Concorde HOLD alap is.

A globálisan még mindig alacsony hozamkörnyezet ellenére jól vizsgáztak 2017-ben az abszolút hozamú alapok, amiben nagy segítséget jelentett a részvénypiacok szárnyalása is. Sok esetben az éves hozamok a 3 éves hozamokat is felülmúlták a vizsgált alapoknál., miközben a HOLD egyik alapja sem tudott felkerülni a legjobbak közé.

A legrosszabb éves teljesítményű alapok listájának élén az OTP G10 Euró két sorozata és az Accorde Resources Származtatott Alap áll, de a mezőny közel felét a HOLD alapjai teszik ki.

Azok nyertek a legtöbbet, akik mertek kockáztatni

Hogy a szórásokat is figyelembe vegyük a teljesítmények értékelésénél, bizonyos szűrési feltételek mentén (lásd lentebb) szórásonként kategóriákat képeztünk az abszolút hozamú alapok között, és megnéztük, hogy egy bizonyos szórás-intervallumba eső alapok közül melyik teljesített a legjobban vagy éppen a legrosszabbul egy- és hároméves időtávon.Néhány kivétellel azt láthatjuk, hogy- legyen szó egyéves vagy hároméves időtávról -Ettől függetlenül a szórássávok alsó részébe eső alapokkal sem lehetett rosszul járni, a legjobban teljesítők 1% alatti szórás mellett is hozni tudtak 2-3%-ot egy év alatt.

Szűrési feltételek: csak lakossági sorozat

csak forint devizanemű sorozat

minden alapból az első (A) sorozat szerepel

Azt pedig, hogy egységnyi szórásra vetítve a kockázatmentes hozamhoz képest mekkora többlethozamot ért el egy alap, a Sharpe-mutató tudja megválaszolni. Kockázatmentes hozamként az RMAX indexet figyelembe véve,A 111 vizsgált alap közül 58-nak volt hároméves időtávon értelmezhető hozam- és szórásadata, ezek közül 35-nek volt pozitív Sharpe-mutatója, amely 60% feletti arányt jelent.