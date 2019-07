Aegon: a politikai faktor továbbra is fontos szerepet játszik a befektetési döntésekben

Aegon Alapkezelő:"Július ott folytatódott, ahol a június abbamaradt. A piacok rögtön a hónap elején új csúcsokra törtek annak örömére, hogy a G-20-as találkozón Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök újra a legjobb barátok lettek, és az amerikai-kínai kereskedelmi háború befejezése érdekében ismét elkezdik a magas szintű kormányzati tárgyalásokat. Az amerikai elnök még külön gesztusként, könnyített a Huawei elleni szankciókon. Az továbbra is nyitott kérdés marad, hogy ennek a tárgyalási sorozatnak lesz-e eredménye, vagy ugyanúgy végződik, mint az előzőek.

A politikai faktor továbbra is fontos szerepet játszik a befektetési döntésekben. A legfontosabb talán, hogy Boris Johnson-t választották meg Anglia új miniszterelnökének, aki köztudottan Brexit párti, sőt a hard-Brexit sem áll távol a gondolkodás világától. Erre a szcenárióra szokás mondani, hogy "egye meg amit főzött" mivel amikor Anglia arról szavazott, hogy bent maradjon-e az EU-ban vagy sem, ő teljes mellénnyel a kilépés mellet kampányolt. A másik fontos politikai közjátékban Irán vállalt főszerepet azzal, hogy lefoglalt angol olajszállító hajókat a Hormuzi-szorosban. A múlt hónapban kigyulladt olaj szállítókért még senki nem vállalt felelősséget, de most már Irán leplezetlenül jelzi, hogy ebben a térségben Ő az egyik nagyhatalom és e szerint kell vele bánni. Ez az üzenet természetesen az Egyesült Államoknak szól, és most még nem lehet tudni, hogy újabb közel-keleti háború küszöbén vagyunk, vagy békésen is tudják a felek rendezni a nézeteltéréseiket. Egy iráni háború alapjaiban forgatná fel a befektetési világot.A makró gazdasági adatok országonként vegyes képet mutatnak. Az Egyesült Államok makró adatai nehezen támasztják alá, hogy a FED kamatot csökkentsen a hónap végén. A munkanélküli ráta változatlanul 4% alatt, infláció gyakorlatilag nincs, és a manager vásárlói index is 50 felett van. Ha ilyen adatok ellenére is kamatot vág a FED akkor azt úgy lehet interpretálni, hogy inkább a politikai nyomásnak felel meg mint a gazdaságinak.Ellenben Kínában a gazdasági adatok egy rosszabbodó állapotról reflektálnak. Caixin szolgáltató szektor PMI értéke 52-re csökkent és júliusban 3 bankot kellet a kínai központi banknak megmentenie likviditási problémák miatt. Az ilyen típusú események általában a gazdaság lassulását szokták előre jelezni, ezért várjuk, hogy mit fog tenni a kínai kormány a gazdaság élénkítése érdekében.Az európai szektor hasonló cipőben jár, mint a kínai. A német GDP 2%-ról 0,7%-ra esett, ami erőteljes lassulást jelez. Ha megnézzük a nyugat európai országok és a görög állam 10 éves kötvény hozamait mindegyik az amerikai hozam alatt van, ami szintén abba az irányba mutat, hogy az európai gazdaság lassul. Talán épp ezért mondta a leköszönő ECB elnök, Mario Draghi, hogy jobb megelőzni a betegséget, mint utólag kezelni. Ezzel a korábbi kijelentésére utalt, mikor azt mondta, hogy az ECB semmiféle eszközt nem zár ki, hogy élénkítsék az európai gazdaságot. Ebben nagy segítség lesz a tisztségében őt követő Christine Lagarde, aki köztudottan híve a laza monetáris politikának.A modell portfoliónkon csak minimálisan változtattunk ebben a hónapban. A fejlődő piaci kitettségünket a kínai adatok miatt csökkentettük, és ugyan ilyen arányban a fejlett piacit növeltük. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a piacok túl vannak árazva, és egy esetleges eladási hullám a fejlődő piacokat jobban sújtaná, mint a fejletteket."