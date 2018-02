Akkorát bukott egy magyar üzleten az amerikai befektetési guru, hogy inkább felmondott

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Palomba januárban és tavaly egész évben csak bukott, állítják a hírügynökség bennfentes forrásai. A Goldman Sachs volt feltörekvő piacokkal foglalkozó vezetője több kollégájával együtt a Citadel globális kötvényalapját kezelte, a rossz tradek ellenére 13%-ot hozott az alap tavaly és 5,8%-ot januárban, mivel a kollégáknak sikerült Palomba bukásait ledolgoznia.Palomba azzal bukott nagyot, hogy arra játszott: a Magyar Nemzeti Bank januárban majd növelni fogja a kockázatmentes nyereséget biztosító kamatswap tenderen befogadott volument, hogy minél inkább leszorítsa a hozamgörbe hosszú végét, illetve lent tudja tartani a hozamokat. Amint akkori cikkünkben levezettük: számos hedge fund azt hitte, hogy ezért a célért az MNB majd hajlandó akár korlátlan keresletet is befogadni, és ezért tényleg nagy volumenben jelentkeztek be a tenderen. Az MNB azonban látta, hogy ha ezt elfogadja, akkor ezzel csak még jobban "magára húzza a forró pénzt" és ebből játékból nehéz kiszállnia, miközben a jegybank mérlegébe egyre több kamatkockázat került volna.Mindezeket látvaEbből viszont megértették a spekulánsok, hogy az MNB nem akar belemenni ebbe a játszmába, nem mindenáron (és nem korlátlan mértékben befogadott swapokon keresztül) fontos neki a hosszú magyar hozamok lenyomása, ráadásul emelkedőben voltak a fejlett piaci hosszú hozamok is. Így tehát