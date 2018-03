Bevásároltak az inflációkövető papírokból a magyarok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kétéves és hosszabb futamidejű állampapírok vásárlói körének magánszemélyekre történő januári szűkítését követően is gyarapodott a lakossági állampapírok állománya - írja az ÁKK. A februári növekedés több mint felét az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) adta 53, 6 milliárddal, emellett még a Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) és a Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP) tudott érdemibb állománynövekedést produkálni 28 és 25 milliárddal.A Portfolio korábbi értesülése szerint az ÁKK nemcsak a hosszabb futamidejű papíroknál korlátozza a vásárlói kört, az Egyéves Magyar Állampapírokból (1MÁP) például az önkormányzatoknak nem jutott, később a Világgazdaság is írt arról, hogy több lakossági papír esetében is kevesebb ajánlatot fogadott be az adósságkezelő, mint amennyit lejegyeztek volna a piacon.

A Babakötvénnyel kapcsolatban az ÁKK megjegyzi, hogy állományának 1,4 milliárd forintos növekedése önmagában még nem jelentős, de bíztató jel, hogy a megemelt 5,4 százalékos kamatszint mellett az állomány egyhavi növekedési üteme 3,7 százalékot tett ki.