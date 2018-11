Indul a román babakötvény

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kötvény a szülők és az állam befizetéseit gyűjti össze a felnövekvő gyermek számára. A 2019-ben induló "Junior Centenar" megtakarítási programról a gyulafehérvári ünnepi kihelyezett ülésén döntött csütörtökön a Dancila-kabinet.Viorica Dancila miniszterelnök a televíziócsatornák által élőben közvetített kormányülésen elmondta: a megtakarítási program a 18. évüket betöltő fiatalok tanulmányainak, pályakezdésének a költségeihez hivatott hozzájárulni.Ahogy itthon,úgy a szomszédban is az államkincstári kirendeltségekben lehet majd babakötvényt venni.A román lapok leírása szerint az állam minden évben 600 lejt fizet be minden egyes gyermek számára egészen 18. életévük betöltéséig, azzal a feltétellel, hogy a számlán a szülők vagy más rokonok által elhelyezett összeg minden évben érje el az 1200 lejt.Az állami támogatáson felüli összegre pedig kamatot is fizet az állam, aminek mértéke évente 3%. A kamat mértéke elviekben a futamidő végéig változatlan lesz.A kormány tervei szerint a babakötvényből azok a gyerekek is részesülnének, akik a szociális védelmi rendszerben vannak. Számukra a kormány 18 éves korukig 1800 lejt tesz félre havonta.