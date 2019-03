Itt az MNB terve, hogy lehetne több helyen is állampapírt venni

Az MNB is előad a Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján arról, hogyan lehetne hatékonyan becsatornázni a háztartásoknál lévő készpénzt az államadósság finanszírozásába. A lakossági állampapírokkal kapcsolatos újdonságokról pedig Barcza György beszél majd. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A sorozat keretében eddig megjelent cikkek:(1. ábra). A lakosság állampapír-állománya 2012 óta, a belföldi finanszírozásra történő átállást támogató új állampapír-stratégiának köszönhetően közel 5 ezer milliárd forinttal, az akkori állomány nyolcszorosára növekedett. Az emelkedés mintegy 70 százaléka a banki forgalmazáshoz köthető. A kincstári és postai értékesítés is közel 1500 milliárd forinttal bővült, ez azonban jelentősen elmarad a banki csatornán keresztül felépült állományhoz képest (3500 milliárd forint).

Ahhoz, hogy a lakossági állampapírok államadósság-finanszírozásban betöltött szerepe továbbra növekedjen az értékesítési csatornák hatékonyságának javítása szükséges. A(pl. jutalékok). A kibocsátó, azaz az állam számára megtakarítást jelentene, hogy nem szükséges megfizetnie a forgalmazói jutalékot a banki közvetítőknek. A lakosság pedig egy tranzakciós költségek nélküli befektetési szolgáltatáshoz juthatna hozzá, amivel évente több milliárd forintot takaríthatna meg.. Bár a Magyar Államkincstár számos egyéb konstrukciót is kínál a háztartásoknak, ezek teszik ki jelenleg a lakosságnál lévő állomány több mint 80 százalékát. A két konstrukció közül a Prémium Magyar Állampapírok felfutása az elmúlt két évben volt igazán látványos, amiben jelentős szerepet játszott, hogy 2-3 százalékponttal kedvezőbb (nominális) hozamot ígértek a fix kamatozású állampapírokhoz képest. A Magyar Posta kínálatából azonban éppen ezek a népszerű, inflációhoz kötött értékpapírok hiányoznak.A tranzakciós költségek nélküli értékpapírszámla ehhez önmagában nem elég,(pl. a döntéshez szükséges információk megszerzése, lebonyolítása, az utazásból adódó költségek). Ennek bemutatásához érdemes áttekinteni a lakossági állampapír-befektetésekhez kapcsolódó közvetlen és közvetett költségeket a bankoknál és a Kincstárnál vezetett értékpapírszámlák esetében.A számlanyitás minden esetben személyes ügyintézést igényel, amelyet követően az állampapírok adás-vételére már online is van lehetőség. A számlanyitás és az állampapír-vásárlás a legtöbb bankban és a kincstári hálózatban ingyenes.. Ezen felül a bankok a kiegészítő szolgáltatásokért (például a postai úton küldött számlaértesítőkért) további díjat számolhatnak fel.. A Postán értékesített takarékjegyek lépcsőzetes kamatozásúak, tehát a korai visszaváltás esetén a hozamkifizetés kisebb, míg a Kincstárnál és a bankoknál vásárolt értékpapírok esetén a visszaváltási árfolyam alacsonyabb a kötvény névértéknél. A kiszállás költsége (árfolyamkülönbözet) a népszerű, hosszabb lejáratú papírok esetén a Kincstárnál 1 százalékpont, míg a bankok gyakorlata ebben a tekintetben meglehetősen nagy szórást mutat., mert ezek a költségek szorosan összefüggenek az állampapírok értékesítésére használt csatornák elérhetőségével. A kincstári fiókok csak városokban (jellemzően megyeszékhelyeken, térségi központokban) elérhetők, ezzel szemben bankfiókok, postafiókok kistelepüléseken is vannak. A fizikai megközelíthetőségen felül a gördülékeny információáramlást segíti, hogy a banki és postai ügyfelek általános ügyintézéseik során könnyebben értesülhetnek megtakarítási konstrukciókról, ideértve a lakossági állampapírokat is.(2. ábra).. A főváros és környékének magasabb állampapír-tartása több egyéb társadalmi-gazdasági tényezővel is összefügg. Ilyenek például a magasabb átlagos jövedelmek és megtakarítások, valamint a felsőfokú vagy pénzügyi végzettséggel rendelkezők magasabb részaránya. (Ezen tényezők szerepével cikksorozatunk következő részében foglalkozunk.) Ezzel együtt az értékesítési csatornák szerepének fontosságára utalhat, hogy az itt élő háztartások pénzügyi megtakarításaiban az állampapírok részaránya is magasabb volt az ország többi területén élő család pénzügyi portfóliójához viszonyítva.

A különbség elsősorban abban látható, hogy mígvolt. Megfigyeléseink alapján a kötvénnyel rendelkező háztartások átlagosan fele-fele arányban osztják fel pénzügyi megtakarításaikat állampapírok és egyéb instrumentumok között; vagyis a közép-magyarországi régió előnye elsősorban a kötvénytartók magasabb arányából fakad nem pedig az állampapírok nagyobb portfóliósúlyából., 2012 óta a háztartások állampapír-állományának emelkedése leginkább a Magyar Állampapír és Prémium Magyar Állampapír sorozatokhoz és a banki értékesítési csatornához volt köthető., ezért érdemes lenne a termékpalettát kibővíteni. Legfontosabb azonban a közvetlen. Ez egyrészt, másrészt(web- és mobilkincstár)valósulhat meg. Érdemes megfontolni, hogy a postai értékesítés automatikus regisztrációval is járjon ezekhez a felületekhez. Ezekkel a fejlesztésekkel a kisebb településeken élő családok is könnyebben hozzáférnének a bankinál olcsóbb kincstári szolgáltatáshoz.