Kinél vannak a lakossági állampapírok? - Reagált az ÁKK

A szabályok alapján, kibocsátáskor pénzügyi szolgáltatók, bankok számára nem értékesít lakossági állampapírt az állam, azokhoz kizárólag visszavásárlási kötelezettségük során juthatnak hozzá. Amennyiben valamely forgalmazó esetében az ÁKK Zrt. visszaélést tapasztal, jogában áll felbontani a forgalmazói szerződést.

Azt eddig tudni lehetett, hogy bankok és egyéb intézményi szereplők (pl. alapkezelők) szabály szerint nem vásárolhatnak lakossági állampapírt, viszont rekord szinteken, 1900 milliárd forint környékén jár a különbség az MNB és az ÁKK statisztikái között: ennyivel kevesebb van ugyanis a háztartások tulajdonában, mint amennyi lakossági állampapírt az ÁKK számon tart. Ennek a különbségnek a nagy része - mintegy 1400 milliárd forint, ha levonjuk az önkormányzatok és a nonprofit intézmények állampapír-állományát - valószínűsíthetően a bankoknál van, részben amiatt a visszavásárlási kötelezettség miatt, amire az ÁKK fentebb utalást tett. Ezek után csak csendben vetjük fel, hogy az az 1400 milliárd forintnyi állomány, ami valószínűleg a bankoknál van, lejáratig még kamatozik, és akkor még nem beszéltünk a lakossági papírokért járó értékesítési jutalékról, amit a főként bankokból álló forgalmazók kapnak. Így pedig igencsak drága az adófizetőknek annak a fránya államadósságnak a finanszírozása, főleg úgy, hogy mindezt az intézményi piacról sokkal olcsóbban is meg lehetne oldani.

A szokásos havi lakossági állampapír-statisztika most egy új bekezdéssel bővült, az ÁKK a novemberi számok közlése mellett kitért arra is, hogy a múlt havi 350 milliárd forintos bruttó állampapír értékesítés 90%-át magánszemélyek vásárolták meg. A fennmaradó 10 százalékot olyan belföldi non-profit szervezetek (pl. önkormányzatok, társasházak, egyházak) jegyezték, akik erre jogosultak. Ez az arány az elmúlt fél évben átlagosan 80 százalék felett alakult - írják.Hozzáteszik azt is, hogy:Bővebben a témával az alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:A novemberi értékesítési adatokra visszatérve: a havi állománynövekedés elmaradt a megszokottól, októberhez képest csak mintegy 4 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírokban lévő vagyon. Az ÁKK szerint ez technikai okokra vezethető vissza, novemberben az Egy,- és Féléves Magyar Állampapírok esetén négy új sorozatot indított az ÁKK, azonban öt sorozat járt le, így a lejárat meghaladta a vásárlás mértékét.A legnépszerűbb lakossági papír múlt hónapban a Prémium Magyar Állampapír volt 45,4 milliárd forintos pozitív értékesítéssel, ezt követte a Kétéves Magyar Állampapír 22,5 milliárddal.