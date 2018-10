Megvannak az első Babakötvény-milliomosok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2016 óta összesen 298 kifizetés történt a Start-számlákról301,5 millió forint értékben, ami azt jelenti,hogy egy fiatal átlagosan több mint egymillió forintot kapott eddig kézhez - írja a Világgazdaság A lap emlékeztet arra, hogy Start-számlát 2006 óta lehet nyitni, de akkor még csak a 2006 január 1. után született gyerekek számára volt nyitott a lehetőség. Ezt változtatták meg 2012-ben, amikor már az idősebb, de a 18. életévüket be nem töltött fiatalok számára is lehetett Baba-kötvényt vásárolni.Ez utóbbi esetben nem jár a 42,5 ezer forintos életkezdési támogatás, és fontos az is, hogy a 15 évnél idősebb, de a 18. életévüket be nem töltött fiatalok csak akkor juthatnak hozzá a számlán lévő pénzhez, ha előtte minimum három évig takarékoskodtak.A lap ír arról is, hogy tavaly 606 Start-számlát nyitottak, míg idén eddig már 820-at.