Valakik még az állampapíron is 6,4%-ot keresnek idén

Egyre kevesebb a prémium

Január közepén jöttek ki az új sorozatok a Prémium Magyar Állampapírokból (PMÁP), melyekkel jelenleg 3,5%, illetve 3,8%-os kamatot lehet kapni, mivel. A 3 éves PMÁP a korábbi 1,25%-os kamatprémium helyett már csak 1,1%-ot fizet a befektetőknek, míg az 5 éves futamidejű, a korábbi 1,5% helyett 1,4%-os prémiummal vásárolható meg.Ezt megelőzően 2017 októberében csökkentette az ÁKK a népszerű magyar állampapír prémiumát, akkor a 3 éves konstrukciónál 1,75%-ról 1,25%-re, az 5 évesnél 1,8%-ról 1,5%-ra esett a prémium. A kamatprémium folyamatos csökkentése egyértelműen az infláció növekedéséhez köthető, miután a PMÁP esetében a kamatbázist az előző évi éves átlagos infláció adja. Ez tavaly 2,4%-ot tett ki a KSH adatai alapján, ami két százalékpontos emelkedés a 2016-os 0,4% után.

A 2,4%-os inflációval kalkulálva az új PMÁP sorozatok most 3,5%, illetve 3,8%-on forognak, jelenleg így a prémium állampapír a legjobban hozó állampapír a magyar piacon:

A szerencsések 6,4%-ot is bezsebelhetnek idén

Bár a 2020/I 5 éves sorozat értékesítése még 2015-ben lezárult, aki bevásárolt belőle, idén a 4%-os kamatprémium és a 2,4%-os inflációnak köszönhetően 6,4%-os kamatot tehet zsebre, ha pedig az infláció tovább emelkedik, 2019-ben és 2020-ban is jó befektetés lesz azoknak a szerencséseknek, akik vettek belőle.

Most, hogy az infláció az utóbbi évekhez képest nagyot ugrott,. Ugyanis a kamatbázist mindig a kamat-megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke adja, tehát az idén is kamatot fizető papírok esetében is 2,4% a bázis, függetlenül a kibocsátás évétől.Miután az elmúlt 2-3 évben gyakorlatilag elenyésző vagy negatív volt az éves átlagos infláció, nem volt ritka, hogy az ezekben az években kibocsátott sorozatok magasabb kamatprémiummal forogtak. A lenti táblázatban például3 és 5 éves sorozatok esetében is.A sorozatból egyébként elsőre 50 milliárd forintnyit terveztek forgalomba hozni, de ezt az értékesítés lezárása előtt további 50 milliárddal megemelték.Vannak még a piacon olyan PMÁP sorozatok, amelyek idén jó kamatokat fizetnek, ilyen a szintén. Valószínűleg volt is rá kereslet, mivel az eredetileg tervezett 50 milliárdos kibocsátásból a végére 170 milliárd forint lett, az ÁKK folyamatosan bocsátott ki a sorozatból több tízmilliárdot.A sorozatok a lenti táblázatban a kibocsátás szerint vannak sorba rendezve, a táblázat elején szerepelnek a korábbi sorozatok, amelyek esetében jól látszik, hogy jóval magasabb prémiumon forognak, mint a mostaniak.

A prémium állampapír volt a legnépszerűbb 2017-ben

Nagyot mentek 2017-ben is a lakossági állampapírok,, ami egy év alatt több mint 1700 milliárd forintos bővülést jelent.

A legnagyobb vagyonú kategóriák közül. Ezt még a 2016-os év nagy favoritja, az Egyéves Magyar Állampapír (korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegy) sem tudta felülmúlni, ahol a vagyon 473 milliárddal nőtt. Idén jött ki az új, kétéves konstrukcióval az ÁKK, amely április indulása óta 377 milliárdos vagyonnal zárta az évet, ezzel pedig a harmadik legnagyobb vagyont összegyűjtő kategória lett.Az ÁKK nem titkolt célja, hogy a hosszabb lejáratok felé terelje a lakossági állampapírok vásárlóit, ennek érdekében például a rövidebb futamidejű papírok banki értékesítési jutalékát visszavágta (ezzel is abban érdekeltté téve a bankokat, hogy a hosszabb papírokat értékesítsék), de prémium és a bónusz állampapírok esetében is volt, hogy megemelte a kamatprémiumot.A BMÁP-nál ez sem segített, tavaly csak minimális mértékben nőtt a kezelt vagyon. A 4, 6 és 10 éves futamidejű konstrukciónál hiába a viszonylag magas, 2,25-2,75%-os kamatprémium, a 12 hónapos DKJ-aukciókon kialakult eddigi alacsony átlaghozamok nem tették vonzóvá a papírt. És rövid távon várhatóan nem is lesz az aukciós kamatokban érdemi változás, így a legmagasabb kamatot adó BMÁP jelenleg a 10 éves futamidejű papír 3,02%-kal.

Az infláció emelkedése viszont láthatóan jót tesz a PMÁP értékesítésének, ahogy csökken az egyéves papír népszerűsége, úgy nő a prémium állampapíré. Tavaly több kiemelkedő hónapja is volt a PMÁP-nak, nem volt ritka havi alapon a 100 milliárd forint feletti növekedés sem.