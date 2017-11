Amundi: 2018-ban is kitarthat a globális növekedés

Amundi Alapkezelő:"Várakozásunk szerint 2018-ban is nagy valószínűséggel velünk maradhat az a szinkronizált világgazdasági növekedés, ami ugyanakkor még vélhetően jövőre sem fogja a túlfűtöttség jeleit mutatni az előrejelzések szerint. A szinkronizáltság, a túlfűtöttség hiánya és az infláció lassú, fokozatos megjelenése a részvénypiac számára továbbra is kedvező táptalajt jelenthet. A részvénypiac általános árazása a kamatkörnyezet nagyon lassú normalizálódása (alapforgatókönyv) esetén nem tekinthető nagyon feszítettnek a növekedési lehetőségek fényében, de ettől még a körültekintő szelekció egyre fontosabb lesz, ahogy haladunk előre az általános eszközár-emelkedési folyamatban.

Jelentős esélyt látunk arra, hogy a körülöttünk zajló technológiai forradalom egyrészt tovább fűti a részvénypiacok egyes szegmenseit, másrészt a legtöbb országban elősegíti, hogy az infláció csak lassan és fokozatosan emelkedjen.2018 folyamán is érdemes lehet ezért az olyan országokba, szektorokba való befektetéseket eszközölni, amik a fenti technológiai forradalom epicentrumában vannak. A nagyobb országok közül ilyen többek Japán, ami ráadásul a kamatkörnyezetéhez képest nem mondható feszített árazásúnak, másrészt jelentős politikai biztonság jellemezheti a jövő év folyamán is Shinzo Abe kormányzásának meghosszabbodása miatt. Japán esetében az inflációs és a demográfiai adatok alapján kicsi az esélye, hogy a jegybank a vártnál korábban és gyorsabban szigorítson az ultra-laza monetáris politikán, ezzel fenntartva a részvénypiaci hátszelet.Emellett jövőre is érdemes lehet kitettséget vállalni egyrészt Európában, mert a ciklikus európai gazdasági fellendülést még nem fogja fékezni az ECB túl hamar a munkaerő-piaci tartalékokat és a kapacitáskihasználtságot elnézve, másrészt egy épkézlábnak tűnő EU-s reformcsomagra is kedvezően reagálhat a tőkepiac. Ugyanakkor érdemes lesz figyelni egyrészt a centrum országok ingatlanpiacát, ahol a periféria országok miatt alacsonyan tartott európai kamatkörnyezet fújhat buborékot, másrészt az olasz választásokat az euró-szkeptikus erők esetleges térnyerése szempontjából, aminek egyelőre kicsi az esélye.Kelet-Közép-Európa továbbra is élvezheti az Európából érkező hátszelet, beleértve az EU-s pénzeket, másrészt Romániát kivéve az egyensúlyi helyzet is stabil maradhat a régióban. Ehhez fokozatosan javuló vállalati eredmények és nem túl feszített árazás társulhat a részvénypiacokon. A régióban azonban gyorsabb lehet a kamatkörnyezet-normalizációja az európainál a fokozott bérinfláció miatt, ezért érdemes lehet a még nem túl drága pénzügyi intézetek részvényei közül szemezgetni az egyedi esetleges félreárazások további "megjátszása" mellett. A magyar részvények többségének árazása már nagyjából a helyére került és a kispapírok árfolyamának emelkedése is gyakran jelzi a bikapiacok végét, ugyanakkor amíg jó a makrogazdasági helyzet kis eséllyel következik be egy jelentősebb magyar-specifikus tőkepiaci hangulatromlás.A fejlődő piacok közül érdemes lehet befektetni azokba, ahol az árazás még nem feszített, a kamatkörnyezet esetleg csökkenő és nem mellesleg tartósnak tűnő strukturális reformok és kedvező demográfiai folyamatok is biztosítják a vállalati eredmények tartós javulását a szinkronizált világgazdasági növekedés mellett. A portfólió összetételét változatlanul hagyjuk."