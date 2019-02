Amundi: fellélegezhetnek a fejlődő piacok

Amundi Alapkezelő:"Szinkornizált világgazdasági lassulással indult a 2019-es év, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt lenne az ideje megkongatni a vészharangokat. A globális növekedés ugyanis az elkövetkezendő negyedévekben is pozitív maradhat. Az idei alapforgatókönyvünk mérsékelt lassulással számol a világgazdaságban, a lefelé mutató kockázatok erősödése mellett.

Kötvénypiaci szempontból a globális lassulás kifejezetten kedvező jelenség. Főként a fejlett országok kötvényei esetében várható, hogy a mérséklődő inflációs várakozások a hozamokat is lejjebb szoríthatják, illetve alacsonyan tarthatják. Várakozásaink szerint a közép-európai kötvénypiacokon is inkább ez a trend lesz meghatározó. Térségünk külső sérülékenysége egyelőre alacsony, így a globális lassulás a régióban is alacsonyabb hozamkörnyezetet eredményezhet. A magyar kötvénypiac szempontjából az MNB esetleges szigorítása jelent némi kockázatot, de véleményünk szerint a hozamokba ez már bőven be van árazva. Emiatt a hazai kötvények 5%-os, illetve a nemzetközi kötvények 10%-os súlyán sem módosítunk.Komoly fellélegzéssel érhet fel a fejlődő piacok, de ezen belül is elsősorban Kína számára, hogy a Donald Trump elhalasztja a 200 milliárd dollár értékű kínai importárura kivetett védővám márciusi megemelését. Miután meglátásunk szerint a kereskedelmi háború enyhülése elsősorban a tavalyi évet markáns mélyrepüléssel záró fejlődő részvénypiacok számára kedvezhet, így megerősítjük a 15%-os kitettségünk. Az egyes országok között ugyanakkor továbbra is a kimagasló növekedési kilátások alapján (Kína, India), valamint az attraktív értékeltségi szintek (Oroszország) figyelembe vétele mellett célszerűnek tartjuk a szelektálást.A fejlett piacok körében Európa található a legrosszabb bőrben, a növekedési várakozások romlása mellett a legfrissebb konjunktúra-adatok is egyre aggasztóbb képet festenek az öreg kontinensről, ráadásul minderre a Brexit körüli bizonytalanság is rányomja a bélyegét. Részben ezért, részben pedig a romló amerikai profitvárakozások miatt indokoltnak tartjuk a fejlett részvénykitettség felszámolását, amit az abszolút hozamú eszközcsoportra allokálunk át. Amíg szeptemberben még 10%-ot meghaladó nyereségnövekedést várt a piac az amerikai cégektől 2019-re, addig mostanra a bővülés mértéke 4,5%-ra zsugorodott. Habár a csökkenés még nem is lenne akkora tragédia, az eltelt idő és az erózió mértéke már annál aggasztóbb.Közép-Európa eddig meglehetősen ellenállónak bizonyult, a nyugat-európai lassulás egyelőre alig érződött a térség makrogazdasági adatain. Ebben az is szerepet játszott, hogy régiónkban a belföldi kereslet továbbra is jelentős motorja az élénkülésnek. A külső kereslet lanyhulása azonban az év hátralévő részében minden bizonnyal be fog gyűrűzni a jelentős feldolgozóipari kitettséggel rendelkező országokba, ami valamelyest árnyalja a viszonylag egészséges makroképet. Mivel túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, ezért továbbra is kitartunk a hazai és a régiós kitettség mellett."