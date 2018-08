Amundi: ideje kiszállni az amerikai részvényekből

Amundi Alapkezelő:"Az amerikai részvénypiaci ralli előrehaladtával a pénzpiaci eszközök súlyát tovább növeljük az amerikai részvények terhére, amiknek súlyát így 0%-ra módosítjuk.

Az amerikai részvénypiacot elsősorban a vállalati adók csökkentése, a részvény-visszavásárlások, valamint a fiskális ösztönző csomag segítették a legnagyobb mértékben. A fenti tényezők jövőre azonban elhalványodhatnak, így a vállalati eredmények jó esetben csak 5-8%-kal emelkedhetnek a korábbi erős kétszámjegyű növekedés helyett. A lassuló eredménybővülés (vagy akár eredménycsökkenés!) esélyét az is növeli, hogy a kamat-és munkaerőköltségek minden bizonnyal tovább fognak emelkedni az USA-ban. A P/E bővülésére enyhén emelkedő hozamkörnyezetben, illetve késői fázisú gazdasági növekedésben aligha lehet számítani. Az 5-8%-os várható bővülés az amerikai cégek átlagos nettó profitjában 2019-ben már nem feltétlenül lesz vonzó a befektetőknek a kockázatok fényében. A kérdés csak az, hogy a jövő év várhatóan jóval lassabb növekedését mikor kezdi el árazni a piac, az elmúlt időszak szárnyalását szélsőséges rövidlátást sejtet az amerikai részvények esetében. A fentieket árnyalandó érdemes megjegyezni, hogy a vámokkal/szankciókkal való folyamatos fenyegetőzés fennmaradása esetén a védettebbnek számító amerikai részvénypiac relatív vonzereje fennmaradhat.A fejlődő piaci részvények súlyát 5%-ponttal növeljük az abszolút hozamú alapok terhére. A fejlődő piacokat két tényező is gyengítette az elmúlt időszakban: az egyre drágábbá váló dollár, valamint a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggályok. Véleményünk szerint a két tényezőt tekintve további érdemi romlás kisebb eséllyel várható ezért, - illetve a vonzó értékeltséget figyelembe véve - a fejlődő piaci részvények kockázat/hozam aránya a kedvezőbb irányba billent.A régiós részvények súlyán nem változtatunk, a vállalatok közül továbbra is azon magas osztalékhozamú papírokat preferáljuk, amik már jó ideje fokozatosan emelik az osztalékot, jól menedzseltek, nehezen behozható versenyelőnyük van a piackukon és az elmúlt időszak lejtmenete vonzóvá tette az árazásokat. Különösen kedveljük a magas osztalékhozamú régiós bankokat, amik a régiós hozamkörnyezet esetleges további emelkedése ellen védenek a várhatóan magasabb hosszú távú kamat-marzsaikon keresztül.Az amerikai és a hazai államkötvények, valamint a magas hozamú dollárban denominált régiós vállalati kötvények közül csak a rövid lejáratúakat, a részvények közül a nyomott árazású, magas osztalékhozamúakat, javasoljuk a portfóliónkban."