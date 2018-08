Amundi: ismét komoly tektonikai mozgások zajlanak a piacon

"Ismét komoly tektonikai mozgások zajlanak a piacon. Egyrészt a piac már jobban olvassa Trump azon tárgyalási stratégiáját, hogy először bedob egy hatalmas követ az állóvízbe, aztán tárgyalóasztalhoz ül és tető alá hozza az üzletet. Ha Európa és az USA valóban eltörli a korábban egymás felé kivetett vámokat, az nagyban javíthatja a tőkepiaci szentimentet és a világgazdaság fundamentumait. Kína már nehezebb dió lesz, de itt is a közeledés a valószínűbb kimenet.

Az európai részvényeknek a Trump-Juncker találkozó mellett még a vártnál jóval jobb német kiskereskedelmi adatok is segítettek. A fenti mozgások és a régiós részvények elmúlt időszakbeli esése megalapozták, hogy jelentősen növeljük a régiós részvénykitettségünket. A régiós részvények közül azon magas osztalékhozamú papírokat preferáljuk, amik már jó ideje fokozatosan emelik az osztalékot, jól menedzseltek, nehezen behozható versenyelőnyük van a piackukon és az elmúlt időszak lejtmenete vonzóvá tette az árazásokat. Különösen kedveljük a magas osztalékhozamú régiós bankokat, amik a régiós hozamkörnyezet esetleges további emelkedése ellen védenek a várhatóan magasabb hosszú távú kamat-marzsaikon keresztül.A régiós hozamkörnyezet további emelkedése egyrészt azért is valószínű, mert a munkaerőhiány miatt jelentősen emelkednek a bérek és ezt, vagy ennek egy részét előbb-utóbb be fogják építeni a cégek a termékek/szolgáltatásaik árába. Másrészt - és ez egy korábbi tektonikai mozgás újabb lökete - várakozásunk szerint az amerikai hozamkörnyezet tovább fog emelkedni a görbe legtöbb pontján. A Fed kötvényállomány-leépítése, valamint a kincstár nagy mennyiségű friss kibocsátásai olyan mértékű túlkínálatot jelenthetnek, amiknek köszönhetően például az amerikai 10 éves államkötvényhozamok könnyedén átléphetik a 3%-os szintet. A feszes amerikai munkaerőpiac pedig fundamentális irányból támogatja ezt a forgatókönyvet.Ez pedig át fog gyűrűzni a régiós hozamokra is, bár nem egy az egyben.A várható további amerikai hozamkörnyezet emelkedés miatt az amerikai és a hazai államkötvények, valamint a magas hozamú dollárban denominált régiós vállalati kötvények közül csak a rövid lejáratúakat, a részvények közül a nyomott árazású, magas osztalékhozamúakat, a pénzpiaci eszközök közül pedig a dollárt és az eurót javasoljuk az óvatos duhaj portfóliónkban. A forint hullámokban gyengülhet tovább, ahogy szépen lassan elfogy mögüle a korábban jelentős támaszt jelentő folyó fizetési mérleg többlet (az MNB jövőre már csak 0,8%-os többletet vár!)."