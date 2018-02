Amundi: rövid távon az államkötvények lehetnek vonzóbbak

Amundi Alapkezelő:"Az amerikai államkötvények és a részvények közötti csiki-csuki játék után a pozitív korreláció újból helyreállt, az elmúlt pár napban mindkét eszközosztályt favorizálták a befektetők. A kettő közül azonban számunkra rövid távon jelenleg az államkötvények tűnnek vonzóbbnak. Ennek az elsődleges oka, hogy a nagyobb alapok az elmúlt időszakban jelentős mértékben alulpozícionálttá váltak ebben az eszközosztályban, pedig az immáron szemmel látható pozitív reálhozamot biztosít. A nemzetközi kötvények súlyát ezért átmenetileg megnöveljük, különösen a rövid lejáratúakét. A hosszú távú trend ettől függetlenül nem fest jól az amerikai államkötvényekre nézve (sem), ezért indokolt az óvatosság és az esetleges profit gyors realizálása.

Az amerikai mérsékelt ikerdeficit probléma, valamint az új elnök irányítása alatt is csak nagyon lassan exitáló Fed vélhetően beárazódott a dollár árfolyamába, a jelenlegi "gyenge" szintek megkönnyítik a fenti pozíció megnyitását.Az amerikai részvények ellen szólhat, hogy a gazdasági növekedés kockázatait illetőleg változni látszik a befektetői percepció. Az amerikai gazdaság az elmúlt pár negyedévben kiugró, 3%-körüli növekedési ütemről számolt be. Ez valószínűleg fenntarthatatlan. Akár 2%-ig, vagy az alá is "lassulhat" az USA a közeljövőben, ami nem a világ vége, de a részvénypiac érzékenyen reagálhat erre az inflexiós pontra. A jelenlegi kormányzás vélhetően ellőtte az összes puskaporát (vállalati adócsökkentés, infrastruktúra-fejlesztés) úgy, hogy nincs is háború. Most következhet a "feketeleves". Ha a mosógépek után más, nagyobb szektorok esetében is védővámot vet ki az USA, amit valószínűleg a nagyobb gazdasági blokkok hasonló intézkedésekkel torolnának meg, akkor nemcsak az amerikai részvénypiacra vethetünk keresztet, hanem akár a világgazdaság növekedésére is. Ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége azonban jelenleg még alacsony, bár fokozatosan növekszik.A régió részvénypiaca kevesebbet esett a február eleji korrekció bekövetkezésekor, ezért a visszapattanása is kisebb mértékűre sikeredett. Összességében azt gondoljuk, hogy a legtöbb részvényindexszel ellentétben a közép-európai részvények esetében még lehet tere a további emelkedésnek. A KKE vállalatok eredményessége fokozatosan javul és az elemzői várakozások sem szálltak el túlzottan. Emellett, a régió részvényei (átlagban) önmagukhoz és a többi jelentős részvényindexhez képest sem drágák.A régióban gyorsabb lehet a kamatkörnyezet esetleges normalizációja az európainál a fokozott bérinfláció miatt, ezért érdemes lehet a még nem túl drága pénzügyi intézetek részvényei közül szemezgetni, csakúgy, mint a nyomott árazású, magas osztalékhozamú energiacégek és az elfeledett kispapírok közül.A fejlődő piaci részvényeket továbbra is szeretjük, különösen ahol fokozatosan vágják az alapkamatot (Brazília, Oroszország), a fejlődő részvények összsúlyán ezúttal sem változtatunk."

A fentiek következményeként a nemzetközi kötvények és a régiós részvények súlyát jelentősen megemeljük a többi eszközosztály terhére.