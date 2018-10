Arannyal trükköző csaló bukott le Budapesten

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A nyomozás adatai szerintés vett át pénzt azt ígérve, hogy befektetési céllal aranylapkákat szerez be nekik.A férfi az interneten, televízióban és napilapokban is hirdette az üzletet. Volt olyan sértett, aki 500 ezer, és olyan is, aki 11 millió forintot adott át a férfinak, ám sem az aranyat, sem a pénzt nem kapták meg.Voltak ugyan olyanok is, akik az aranylapkákat átvették, ám azt "megőrzésre" azonnal vissza is adták a férfinak - teszik hozzá. A nyomozóhatóság csalás és sikkasztás miatt tett vádemelési javaslatot az ügyészségnek - közölte a rendőrség.