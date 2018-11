Befektetési nagyágyúk perlik a legnagyobb amerikai bankokat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A keresetet a Bank of America, a Barclays, a BNP Paribas, a Citigroup, a Credit Suisse, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, az HSBC, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Mitsubishi UFJ, a Royal Bank of Canada, a Royal Bank of Scotland, a Societe Generale, a Standard Charteres és a UBS ellen nyújtották be.A vád szerint a pénzintézetek összeesküvést szőttek annak érdekében, hogy devizapiaci benchmarkokat manipuláljanak, például a WM/Reuters Closing Ratest, a séma állítólag 2003 és 2013 között működött. A pénzintézetek bizalmas adatokat is megosztottak egymással, például kereskedési megbízásokat és devizapiaci pozíciókat is.A pénzintézetek személyzete állítólag titkos chatszobákon kommunikált egymással, ezek olyan nevet viseltek, mint Kartel, Maffia, Banditaklub és a taktikáikat is elnevezték, például a mezőny vezetésének, a zárás megütésének, a képernyő lefestésének vagy a szemét kihordásának.A pernek már volt előzménye: korábban ezek a pénzintézetek már összesen 2,31 milliárd dollárnyi bírságot fizettek ki, miután a devizapiacok manipulációja egy állami per során bebizonyosodott. A károsult befektetők végül úgy döntöttek, nem kérik a kártérítést, hanem külön perelnek, az említettnél nagyobb jóvátétel bezsebelését remélve.