10 európai nagyágyú, aki büszkén beállt a pénzügyi forradalmárok mögé

A Startupbootcamp egy koppenhágai fintech-inkubátor, összesen 581 startupot támogatnak, 331 millió euróval, több mint egy tucat projekten keresztül világszerte. Európában Amszterdamban, Berlinben, Koppenhágában, Rómában és Dublinban és Londonban vannak jelen. Az inkubátor mögött olyan cégek is megtalálhatók, mint az Amazon, a Vodafone, az Airbus, a Mercedes-Benz vagy a MasterCard.A Fintech Innovation Lab az Accenture szervezése alatt működik. 12 hét mentorálást nyújtanak olyan fintechcégeknek, melyek a piacra akarnak lépni, nagy pénzügyi- és techcégek cégek támogatásával. Egy ilyen mentorprogram célja, hogy kikristályosítsa egy adott cég értékpropozícióját, valamint tanáccsal lássa el rutinos szereplők segítségével a startupokat a piac körülményeiről, klímájáról. Tőkét is gyűjtenek ha kell, eddig 863 milliárd dollárnyi befektető vagyont juttattak el a startupokhoz.Az F10 a svájci SIX Group inkubátora, háromféle programmal támogatják a startupokat. Az egyik ilyen program, a P2, hat hónapos, a prototípus elkészítésétől az értékesítésig elkíséri a cégeket, az F10 ilyenkor személyes coachot és mentorokat is kirendel, akik felügyelik a folyamatot. A másik program, a P1, egy ötletből segít prototípust gyártani, míg a P3 egy kész terméket segít a piacon elterjedni. Bizonyos esetben a teljes életcikluson végigkíséri a startupokat az inkubátor.A Level39 a fintechek mellett "sima" techcégeket is támogat, melyek kereskedelemmel, infrastruktúrával és kiberbiztonsággal foglalkoznak. Az inkubátor tulajdonosa egyébként a londoni Canary Wharf Group, mely a névadó területeken lévő ingatlanokkal foglalkozik. A Level39 egy 80 ezer négyzetlábas, három emeletes épületből működik, 2013-as indulása óta 1200 eseményt szervezett.A Barclays brit pénzintézet fintech-gyorsítóját lényegében egy másik fintech-inkubátor, a Techstars üzemelteti, 13 hetes programokat indítanak, mely során a kirendelt csapat a bank infrastruktúrájának és szakembereinek bevonásával segítik a startupokat. Emellett 120 ezer dolláros "kezdőlöketet" is kapnak a fintechek a toborzott befektetőktől.A Citi Ventures fintech-gyorsítója Tel Avivban található, a pénzügyi IT-innovátorok mellett adatelemző, kereskedelmi és kiberbiztonsági cégeket is támogatnak. Négy hónapos programokkal támogatják a startupokat, eddig 55 céget mentoráltak sikeresen. Ajánlanak emellett olyan programot is, amely egy bizonyos termék kivitelezhetőségét és értékesíthetőségét vizsgálja, ha ezeket lehetségesnek találják, egészen a termékek piacra kerülésig segítik a vállalatokat.A Copenhagen Fintechet egy rakás dán bank alapította, több szakszervezettel és non-profit intézménnyel karöltve. Elsősorban dán vállalkozásokat támogatnak, de van több külföldi projektjük is, Kanadában, Finnországban és Közép-Európában is.A Kickstart Accelerator működtetésében több mint 60 vállalt vesz részt, magukat Európa legnagyobb több cégből álló gyorsítójaként jellemzik, 11 hetes programokkal támogatják a kiszemelt startupokat - akár számos szereplő a fentiek közül, ők is támogatnak okosvárosokkal, egészségüggyel, oktatással és robotikával foglalkozó vállalatokat. Egy-egy startupnak 15-40 ezer svájci frankos forrást is biztosít az inkubátor-konglomerátum.Az ING "fintechfaluját" az ING Belgium vezeti, de segítő kezet nyújt nekik az ING luxemburgi, holland és nemzetközi ága is. A "falu" Diegemből üzemel, 16 hetes programokkal támogatják a tech-startupokat, főleg a tervezési asztalról segítenek eljuttatni az innovátorok termékeit legalább a prototípusig. Segítenek egyes szolgáltatóknak, melyeknek befutott termékeik vannak, más piacokra belépni.A FinLab egy német inkubátor, elsősorban helyi fintechcégeknek segítenek, kockázati tőkével. Befektetéseik mellé persze mentorálást is nyújtanak a startupcégeknek. A FinLab egyébként 2014-ben a frankfurti tőzsdére is bevezetésre került.