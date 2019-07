10% körül is kereshetsz, ha profi magyar befektetőkre bízod a pénzed

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Feléledtek a hozamok

Nagyot mentek idén a tőzsdék

Annak ellenére, hogy több dolog miatt is aggódhattak idén a befektetők, például a Brexit vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború elmérgesedése miatt, 2019 első fele kifejezetten jó volt a világ tőzsdéin, a fontosabb részvényindexek felfelé meneteltek, a kínai tőzsdék több mint 20, a vezető amerikai részvényindexek pedig kétszámjegyű mértékben emelkedtek idén. A következő ábráról azonban az is leolvasható, hogy a magyar tőzsde sereghajtó volt az év első felében, ami mögött az áll, hogy a magyar tőzsde április végén történelmi csúcsra emelkedett, azóta viszont minden nagyobb súlyú BUX-papírban jelentős korrekció volt.Erről bővebben itt írtunk:

Az eszközök árfolyamváltozásából látszik az is, hogy az olaj, benzin és egyes árupiaci eszközök is nagyot mentek idén:

Az abszolút hozamú alapok vagyona folyamatosan csökken

Annak ellenére, hogy a tőzsdék idén eddig nagyot mentek, és ez az abszolút hozamú alapok teljesítményén is meglátszik,, május végével bezárólag az abszolút hozamú alapok vagyona már a 900 milliárd forintot sem érte el. A BAMOSZ adatai szerint

A vagyoncsökkenés egyértelmű oka a tőkekiáramlás, ami kisebb megszakításokkal már tavaly év eleje óta tart a kategóriánál. Idén májussal bezárólag eddig több mint 93 milliárd forint áramlott ki az alapokból, tehát az, hogy ennél kisebb mértékben csökkent a vagyon, egyértelműen a jobb hozamoknak köszönhető.

Csak az OTP alapjai tudtak nőni a nagyok közül

Érdekességképp, a 15 legnagyobb alap kezeli az abszolút hozamú alapokban lévő pénzek több mint 70%-át, csak a Supra önmaga pedig a legnagyobb 15 alap kezelt vagyonának több mint 40%-át teszi ki.

Az elmúlt fél év adatai szerint a legnagyobb abszolút hozamú alapok vagyona is szinte kivétel nélkül csökkent,. A nagyok közül továbbra is az OTP Supra van az első helyen, amelynek kezelt vagyona június végén meghaladta a 260 milliárd forintot, ami fél év alatt több mint 10%-os vagyonnövekedésnek felel meg, ezzel a Supra lett a legnagyobb vagyonnövekedést felmutató alap a legnagyobb 15 konstrukció között.A második és harmadik helyen vagyon szempontjából az Aegon Alfa és a Citadella áll 62,3 és 43,7 milliárd forintos kezelt vagyonnal, de mindkét alap jelentősebb, 15-20% közötti vagyonvesztést produkált az első félévben.A legnagyobb vagyoncsökkenést idén eddig a nagyok között a Platina Pí, a Hold Alapok Alapja, az Amundi Regatta és a Citadella könyvelte el, ezeknél az alapoknál haladta meg a vagyonvesztés a 20%-ot.

A legjobb alapoknál bőven megvolt a 4% fél év alatt

A legjobb hozamot az első félévben az OTP Supra mutatta fel 13,5%-kal, ami messze a legmagasabb hozam a listán.

Az idei felívelés a világ részvénypiacain a magyar abszolút hozamú alapoknak is jót tett, a tavalyi gyengébb hozamok után idén már jelentősebb pluszokat is fel tudott mutatni némelyik alap a befektetőinek.Az OTP honlapján elérhető adatok szerint az alap jelenleg több mint 50%-át tartja államkötvényekben, 25%-át egyéb kötvényekben, emellett jelentős részt tesznek ki 20%-kukkal a részvények is. A vagyonhoz képest 10%-nál nagyobb kockázati kitettségek az alapban a magyar államkötvényekben, Mol-részvényekben és kötvényekben van, valamint dollár, euró és zloty longban, és japán jen shortban. Az 50%-ot is meghaladó kockázati kitettségek a forint shortban van az alapnak.Az OTP Suprát. A Supra és az EMDA esetében is érdemes megjegyezni, hogy az alapok éves és hároméves hozama is meggyőző.A legjobb 15 lakossági sorozatot bemutató listára a CIB, a Budapest, a Marketprog, a Diófa és az Erste alapjai is felkerültek, a piacon újnak számító Alpha Alapkezelő tavaly januárban indított alapjainak sorozatai közül is többet találunk 4% körüli hozammal.

Nem minden abszolút hozamú alapnak sikerült jól az év első fele, egy-két olyan alap is akadt, amely több, vagy közel 10%-ot vesztett júniussal bezárólag. Ezek között a legtöbb holdos és equiloros alap.

Egyéves időtávon az abszolút hozamú alapok szórása igen széles sávban mozgott, míg hozam szempontjából a -10 és az 5% közé esett a portfóliók többsége. Akadtak persze volatilisebb, 10-15% körüli szórással működő alapok is, ezek között csak kettő tudta pozitív hozammal jutalmazni tavaly befektetőit. A legnagyobb szórást az OTP G10 produkálta.

Hároméves időtávon sokkal jobban koncentrálódnak az alapok szórásmutatói a 0-5% közötti tartományban, és lényegesen több pozitív hozamú alap akad, mint az előbbi esetben.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján a Hold Széf usd sorozata végzett az első helyen, ezt követte a Diófa WM-1 Részalap, majd a Platina Delta A sorozata. Az 1-nél nagyobb Sharpe-mutatóval rendelkező sorozatok között több MKB-s és aegonos alapot is találunk. A vizsgált alapok között 112-nek volt három éves időtávon értelmezhető hozama és szórása, közülük 66-nak volt pozitív Sharpe-mutatója, ami 59%-os arányt jelent.