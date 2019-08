2 milliárd dollárral indul a giga hedge fund

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Woodline Partners néven induló alap jövő csütörtökön indul. A hírügynökség forrásai szerint lehet, hogy még több befektetői tőkét is sikerült volna gyűjteniük, de a vagyonkezelő 2 milliárd dollárnál felfüggesztette a vagyonbevonást.Az alap központja San Franciscóban lesz és "piacsemleges" befektetési stratégiát követ majd, vagyis egyszerre longol és shortol majd különböző részvényeket. Elsősorban egészségügyi vállalatok és techcégek papírjait tartják majd a portfóliójukban.A magas díjak és a viszonylag alacsony átlagos teljesítmények miatt egyébként alább hagyott a hedge fundok iránt való befektetői lelkesedés, ezért jóval kevesebb alap is indul el, mint korábban: idén eddig a Hedge Fund Research Inc. szerint csak 136 új alap indult. A befektetők eddig idén 45 milliárd dollárt vontak ki a befektetési alapokból.