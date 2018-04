20 milliárd dollárt fektetnek be újra a katariak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Qatar Investment Authority néven működő szuverén vagyonalap körülbelül 320 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezik, ebből 20 milliárdot most helyi hitelintézeteknél helyezett el. Összesen 30 milliárd dollárnyi vagyon hagyta el a katari bankokat a diplomáciai krízis kezdetén.Katar bankjaira egyébként jelentős nyomás helyeződik, mivel a 2022-re tervezett foci-világbajnokság 200 milliárdos költségeit is finanszírozniuk kell, továbbá nagyban támaszkodik a külföldi betétesek pénzére, akik a bojkott miatt jelentős részben inkább kimenekítették a pénzüket az ország bankjaiból.A vagyonalap egyébként Glencore-, Barclays-, Veolia-, Tiffany-, és Credit Suisse-részvényektől vált meg, hogy a 20 milliárdos befektetést meg tudja tenni.A krízis kezeléséhez Katar egyébként dollárkötvényeket is tervez kibocsájtani, 5-30 éves lejárattal. Jelenleg az öböli ország az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal tárgyal az ügyletről.