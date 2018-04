25 000%-ot keresett tavaly, most 20 ezer dolláros bitcoinra számít a guru

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

a hongkongi Amber AI Group kriptoalapja, a Pivot Digital Trading-2 például március végéig több mint 30%-ot keresett a kriptotőzsdéken; csak a márciust 4,3%-os pluszban zárta.

A kajmán-szigeteki Market Neutral Liquidity SP szerényebb, 5,6%-os hozamot teljesített ugyanezen idő alatt, de tekintve a szabályos összeomlást, ami végbement a kriptotőzsdéken, ez is kiemelkedően szép teljesítménynek mondható.

A Bitcoin árfolyama több mint 50%-ot esett a tavalyi év vége óta, a kriptopénzeket longoló alapok átlagosan eddig idén 40%-os mínuszban vannak.Azok közt az alapok közt, amelyek igyekeztek aktív kereskedéssel megjátszani a volatilitást, van pár olyan, amely kiemelkedően jó hozammal indította az évet:A kriptopénz-összeomlás megviselte azokat az alapokat is, amelyek nem fektetnek közvetlenül Bitcoinba. A Silver 8 Partners például blockchain-fejlesztő cégek, fintechek és AI-startupok papírjait vásárolja, három hónap alatt 32%-ot veszített az értékéből. Az alap amúgy tavaly 750%-ot emelkedett.Van egyébként olyan "bitcoinos" alap is, amely 25 000%-ot teljesített tavaly, a Pantera Capital. A hedge fund vezérigazgatója még korábban azt mondta, hogy a 6500 dolláros árfolyam, melyre a virtuális valuta visszaesett, kiváló beszállási pont, hiszen a Bitcoin soha nem lesz még egyszer ilyen olcsó.Dan Morehead, a blockchain-alap feje hozzátette: szerinte egy éven belül ismét 20 000 dollár lesz a Bitcoin, ahogy az intézményi befektetők pénze is elkezd beáramlani a piacra.Jelenleg 8297 dollárt ér egy virtuális pénz.