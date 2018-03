6% feletti bukó pár nap alatt: csúnyán elégett a magyar befektetők pénze

A magyar befektetési alapokat kezelő szakemberek is részt vesznek a Portfolio Investment, Wealth and Savings Konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A BUX 4,68%-ot,

a DAX 8,1%-ot,

az FTSE 250 6,2%-ot

a hongkongi Hang Seng index pedig 8,2%-ot veszített az értékéből,

míg egyes feltörekvő piaci indexek, mint például az orosz MICEX csak mérsékelt, 3%-os esést produkáltak.

A kiváló évkezdést nagyon cudar február követte: szinte az összes fontosabb részvényindex a világon hatalmasat veszített értékéből. Volt, hogy az amerikai Dow Jones Index 10%-ot esett január 26-ától február 8-áig, amikor a legnagyobb volatilitás volt tapasztalható a tőzsdéken. Ugyanezen idő alatt, csak hogy néhány példát említsünk:A BUX esésének ráadásul messze nem ez volt a vége, március 2-ára egészen 36 393 pontig esett a magyar bluechipek teljesítményét követő index, ami 10,77%-os mínusznak felel meg. Míg az amerikai és fejlett piaci eseményeket a kamatemeléssel és a kötvényhozam-emelkedéssel kapcsolatos félelmek mozgatták, Magyarországon ezek mellett még a Richter 42 milliárd forintos leírása is lefelé hajtotta az árfolyamokat.A komor hangulatot természetesen a Magyarországon kezelt befektetési alapok is megérezték. A legfrissebb, BAMOSZ-on elérhető, március 2-ei adatok szerint a magyar alapok 64%-a mínuszos, míg mindössze 26%-a pozitív az év eleje óta (a maradék hozama nulla vagy nincs adat).A forintos, lakossági alapok közül a legrosszabb teljesítményt idén eddig az elmúlt években kifejezetten nagyot emelkedő magyar indexkövető részvényalapok produkálták: volt olyan alap, amely 7,65%-ot esett az év eleje óta.

Szerencsére nem csak vesztesei voltak az év eleji turbulenciának. Voltak olyan alapok, amelyek állták a sarat és bő két hónap alatt már bőven lenyomták a lakossági állampapírok hozamát, sőt, az OTP és az Aegon orosz alapjai 8 és 7 százalék fölötti hozamot tudtak elérni januárban és februárban - vagyis lefölözték az orosz MICEX-index év eleje tartó, több mint 8%-os emelkedését. Dobogós lett a Generali Amazonas latin-amerikai alapja és az Accorde nem rég indult román részvényalapja is 5% fölött hozott.

Érdemes ezeknek az alapoknak a historikus teljesítményét is megvizsgálni: látható, hogy a magyar részvényekbe fektető alapok, melyeket 2018 eddig a legjobban megviselt, még így is öt év alatt éves átlagos 10,63-12,23%-os hozamot produkáltak, ami rendkívül magasnak számít. Hároméves időtávon még szebbek a számok: még a "leggyengébben" teljesítő magyar indexkövető alap a listán is 22% fölött teljesített évente. Az idén január-februárban jól teljesítő alapok közül a legjobb ötéves hozamot az OTP Trend alapja teljesítette 16,48%-os éves átlagos hozammal, míg hároméves időtávon az OTP orosz részvényalapja a nyerő, 16,58%-os éves átlagos hozammal.

Eddig kisebb, kockázatosabb alapokat vizsgáltunk, zárszóként viszont érdemes egy pillantást vetni a legnagyobb magyar alapokra is, melyek többnyire kockázatkerülő mivoltuknak köszönhetik népszerűségüket. Látható, hogy a tíz legnagyobb alap közül mindössze négynek sikerült pozitív hozamot teljesíteniük az év eleje óta, míg voltak olyan alapok is, amelyek 1% fölötti mínuszt produkáltak két hónap alatt. Érdemes lehet megjegyezni, hogy az ingatlanalapok, mint alternatív eszköz, kifejezetten állták a sarat a piaci pánik közepette.

A kötvényalapok viszonylag rossz teljesítménye főleg az év elején beálló kötvényhozam-emelkedéssel magyarázható, a 10 éves referenciahozamokban hazánkban is jelentős pozitív változás állt be, melynek fordítottan arányos hatása van a hosszabb lejáratú hitelpapírokba fektető alapokra.

Mielőtt a szép (vagy éppen csúnya) számok meghozzák a kedvünket a befektetéshez, fontoy az alapok költségeinek is utánanézni, valamint nem kizárólag a múltbéli hozamok alapján befektetési döntést hozni.