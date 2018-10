A britek nem akarnak még egy 2016-ot: kényszerítenék az ingatlanalapok felfüggesztését

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Brexitről szóló népszavazást követően olyan visszaváltási hullám volt a brit ingatlanalapoknál, hogy több alap is kénytelen volt felfüggeszteni a befektetési jegyeinek visszaváltását. Ezt elkerülendő a brit felügyeleti szerv egy olyan javaslattal állt most elő, amely engedné, hogy az ingatlanalapok értékesítését akár erővel felfüggesszék a hatóságok, ha úgy látják, hogy azt a piaci hangulat indokolja.Az FCA kényszerített felfüggesztési javaslata nemcsak az ingatlanalapokra, hanem olyan kategóriákra is kiterjedne, amelyek nehezen eladható eszközöket tartanak a portfólióban, ilyenek például az infrastrukturális eszközök is.A brit felügyeleti szerv szerint egy alapnak fel kellene függesztenie a befektetési jegyek adásvételét, ha a nem likvid eszközök 20%-át meghaladó értékében bizonytalanság merülne fel, például ha olyan piaci körülmények állnának fent, amikor ezeket az eszközöket csak áron alul lehetne értékesíteni.