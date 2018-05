A nagy visszatérő: öt év után felbukkant az OTP ártatlan támadója

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Greg Coffey hedge fund alapításának híréről a Financial Times számolt be április közepén, a cikk szerint egykori munkaadója, a Moore Capital alapítója, Louis Bacon is személyesen támogatja az egykor rendkívül sikeres feltörekvő piaci kereskedő visszatérését a szakmába. Coffey hedge fundja, a Kirkoswald Capital a tervek szerint idén év végén indulna 2 milliárd dollárnyi ügyfélvagyonnal.Coffey 2012-ben, 41 évesen vonult nyugdíjba, miután sikeres befektetéseinek köszönhetően 665 millió dollárnyi vagyont gyűjtött össze. Az ausztrál születésű, ám Londonban dolgozó Coffey rendkívül sikeres feltörekvő piaci befektetéseivel vívta ki magának a szakma elismerését.2004 és 2012 között, amíg a GLG-nél volt alapkezelő, évente átlagosan 22%-os hozamot ért el a befektetőknek, ezen időszak alatt olyan évek is voltak, mint 2005, 2006 és 2007, amikor rendre 135, 60 és 51%-os teljesítményt mutatott fel. Ezt követően csatlakozott a Moore Capitalhöz, ahol 2009-ben 20%-os, 2010-ben pedig 5%-os hozamot ért el az alapjaival átlagosan, amelyeket távozását követően felszámoltak és a kezelt vagyont visszaadták a befektetőknek.Greg Coffeyt vádolták néhányan az OTP esetleges csődjéről, vagy állami gondnokság alá helyezéséről szóló álhírek terjesztésével 2008-ban, igaz, a spekulációs támadásról szóló vádakat ő mindvégig tagadta, és mint kiderült, valóban nem volt köze az esethez.