Aggódik Mobius: befagyaszthatják a törökök a külföldiek pénzét

Ha Törökország korlátozza a devizapiacok forgalmát annyira, hogy a külföldi befektetők ne tudjanak kiszállni, egy nagyon, nagyon rossz példát állít majd a többi feltörekvő piac elé. Ahogy az ismert, korábban az ázsiai válság alatt Malajzia is hasonló lépéseket tett és nagyon, nagyon rossz következményei lettek

- mondta a Templeton volt feltörekvő piaci igazgatója.Bár Mobius mellett számos befektető hasonló aggályokat fejezett ki korábban, Erdogan és a török kormány többször is azt állította, hogy nem fogja korlátozni a külföldi tőke mozgását a török gazdaságban. Erdogan elnök a hétvégén azt is hozzátette, hogy nem fognak kamatokat emelni, sem nemzetközi segítséget elfogadni.Mobius, aki a templetonos karrierje után saját céget alapított idén, a Mobius Capital Partnerst, hozzátette, hogy "nagyon aggódik" az Amerika és Törökország közti kereskedelmi feszültség miatt, melyet részben Andrew Brunson, amerikai lelkész letartóztatása szított. Csak augusztusban eddig az ügy miatt több mint 30%-ot esett a líra a dollárral szemben.Más feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatban Mobius annyit mondott, hogy a brazil fogyasztói részvényekkel érdemes óvatosnak lenni, Kínában pedig tovább eshet a jüan árfolyama az USA-val folytatott kereskedelmi háború miatt.Mark Mobius egyébként korábban a Portfolio-nak is adott interjút: