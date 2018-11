Aggódnak az amerikai kisbefektetők: menekítik a pénzüket a részvényekből és kötvényekből

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az amerikai részvényalapok átlagban 2,6%-os, a kötvényalapok pedig 1,3%-os mínuszban vannak idén eddig, a Lipper szakértője szerint a befektetők most a globális gazdasági növekedés előtt álló akadályok mellett az olaj esése miatt is aggódnak.Az emberek egyelőre inkább kivárják, mi történik a piacokon. Mindeközben az ETF-ek a vizsgált héten pozitív nettó értékesítést mutattak fel, a részvény- és kötvénykategóriában is.