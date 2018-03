Bedobta a törölközőt egy 1,7 milliárd dolláros alap

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Fournier azt írta befektetőinek, hogy büszke azokra a hozamokra, melyeket a múltban elértek, most viszont az elmúlt évek rossz eredményei miatt az alapjának bezárása mellett döntött."Frusztrál, hogy nem tudjuk a historikus eredményeinket produkálni és a megfelelő hozamokat szállítani a befektetőinknek" - írja a befektetési szakember.A Pennant Capital Management 2001-ben indult, 12 millió dolláros alaptőkével. Működése alatt 11,9%-os hozamot ért el évente átlagosan, míg az S&P 500 6,4%-ot teljesített. 2014-től máig viszont alig éves átlagos 2,4%-os hozamot sikerült az alapkezelőnek produkálnia. Legszebb évét 2007-ben teljesítette az alap, amikor 42%-kos hozamot sikerült teljesíteniük. 2014-ben kezelték a legtöbb vagyont, 7 milliárd dollárt.Az S&P 500 jó teljesítménye és a passzív alapok térnyerése miatt több stock picker nagyágyú is letette a lantot az elmúlt időben: John Griffin 6 milliárdos Blue Ridge Capitalja és John Burbank Passport Capitaljának fő alapja is bedobta a törölközőt.