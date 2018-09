Bejelentették, hogy ingyen kezelik az ügyfelek pénzét - Már egymilliárd dollárt gyűjtöttek

Az alapkezelői és vagyonkezelői piac kihívásairól is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A Fidelity által indított két, az amerikai és nemzetközi részvénypiacokra fókuszáló indexalap az indulást követő egy hónapban már közel egymilliárd dollárt kezelt. A két alap nem számít fel vagyonkezelési költséget. A Fidelity Zero Total Market Index Fund 753 millió dollárt, a Fidelity Zero International Index Fund pedig 234 millió dollárt gyűjtött egy hónap alatt.A Fidelity zéró költségű alapjainak bejelentésére a versenytársnak számító alapkezelők árfolyama negatívan reagált, a bejelentés napján a Federated Investors, a Legg Mason és a Franklin Resources árfolyama is több mint 5%-kal került lejjebb.A Fidelity alapjainak azért még bőven van hova nőniük, a Vanguard Total Stock Market ETF-je például egyike azon három tőzsdén kereskedett alapnak, amely elérte a 100 milliárd dolláros kezelt vagyont.