Bejutottunk a legendás meetingre: ők dolgoznak a háttérben a pénzedért

2013 óta - igaz, egy jó ideje már kisebb lendülettel, de - folyamatosan nő a háztartások befektetési alapokban tartott vagyona. Az MNB legfrissebb statisztikái szerint szeptember végén 3872 milliárd forintot tartottak a háztartások befektetési alapokban, míg az alapkezelői piac teljes kezelt vagyona októberben meghaladta a 6000 milliárd forintot.

a makrogazdasági kilátások,

világpolitikai események,

deviza-, részvény- és kötvénypiaci történések,

alternatív befektetések.

Ahhoz képest, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a befektetési alapok itthon, csak kevesen tudják, hogyan folynak a mindennapok egy alapkezelőnél és pontosan milyen döntési és mérlegelési folyamatok előzik meg a befektetési alapokat érintő befektetési döntéseket.(az Agyvihar elnevezés a Concorde Értékpapírtól származik, de ennek hagyományait a HOLD Alapkezelő is folytatja). A nagyjából két órát felölelő találkozón a portfóliómenedzserek és az ő munkájukat nagyban segítő elemzők vesznek részt, valamint minden, a cégben dolgozó kolléga előtt nyitva áll az ajtó a részvételre. A cél nem feltétlenül a befektetési döntések meghozatala, sokkal inkább az információmegosztás, hogy mindenki képben legyen azokkal a történésekkel és aktuális piaci eseményekkel is, amelyek nem kötődnek szorosan az ő munkájához.A szakértői megbeszélésen gyakorlatilag minden olyan téma elhangzik, ami jelenleg foglalkoztatja a piacokat, és így a portfóliókezelőket is, ilyenek:És itt nem hírfelolvasásra kell gondolni: az aktuálpolitikai hírek mellett olyan gazdasági és világpiaci sztorik is előjönnek és olyan mélységekben, amelyekkel alap esetben a híradó esti műsorában nem találkoznánk. Ilyen témák voltak például a katalánok függetlenségi törekvései, a japán munkaerőpiac helyzete, cseh választások és a kétsebességes Európa körül kialakult vita, valamint a kínai pártkongresszus GDP-cél hiánya, volt szó a török hitelpiacról, a portfóliókezelők friss román útjának tapasztalatairól és természetesen arról is, hogy a kötvény- és részvénypiacokon milyen folyamatok zajlanak éppen.

A szakértői értekezletként is értelmezhető Agyvihar struktúrája is izgalmas: a HOLD egy-egy szakértője prezentál egy-egy témát, a többiek pedig kérdésekkel, megjegyzésekkel bombázzák őt. Így a végeredmény egy folyamatosan, másfél órán keresztül pörgő együttgondolkodás lesz, ami kellő munícióval látja el a résztvevőket az előttük álló hétre.Az Agyviharral természetesen nem ér véget a befektetési döntésekhez vezető folyamat, főként, hogy. Ehhez egy alapkezelőnél vannak más fórumok is, a HOLD-nál például szintén heti rendszerességgel ül össze egy befektetési bizottság, amely top-down megközelítésben értekezik a globális és makrogazdasági történésekről.

Az egyik legnagyobb és legtipikusabb probléma egy kisbefektetőnél, hogy könnyen összetéveszti a jó vállalatot a jó befektetéssel. Azt gondolják, hogy ha valami jól működik vagy kedvelt a világban, akkor abba érdemes pénzt befektetni, holott lehet, hogy ezek a tényezők már régen beárazódtak a részvényárfolyamba. És ugyanúgy igaz ennek az ellentéte is. Éppen emiatt a magánbefektetők sokszor akkor kezdenek foglalkozni egy befektetési eszközzel, amikor az már régen nyilvánvaló egy profi befektető és a piac számára, például, amikor az emelkedést már inkább a momentum viszi, és nem a fundamentumok

Emellett a bottom-up, tehát alulról felfelé induló kezdeményezések sem ritkák egy befektetési alapkezelőnél, az ilyen megbeszéléseken az új befektetési ötleteket beszélik át, vesézik ki az elemzők és portfóliókezelők, egy ilyen szűrő fontos előkapu az új befektetési döntések előtt.Sokan vannak úgy persze vele, hogy ők maguk is képesek megtalálni a jó befektetési lehetőségeket, de ennek rengeteg buktatója is lehet, amiről Cser Tamással, a HOLD Alapkezelő vezető portfóliókezelőjével és partnerével beszélgettünk. "Sok tapasztalat és az adott területen mély ismerete kell ahhoz, hogy jó befektetési döntést lehessen hozni" - mondja Cser.- vélekedik.

A kisbefektető abban is hátrányban van, hogy nem tud úgy diverzifikálni, mint egy alapkezelő. És bár a fókuszált stratégia lehet sikeres, ha valaki rendkívül jól ismeri pár befektetését (lásd Warren Buffett befektetői pályafutása), de a kisbefektetők esetében ez jellemzően nem áll fenn, csak valami felszínes képpel rendelkeznek

Persze a tapasztaltabb befektetők is küszködnek ezekkel a pszichológiai kérdésekkel, mindenkinek nehéz a veszteséget realizálni, de az, aki ebbe beletesz sok tízezer óra munkát és tapasztalatot és sokat foglalkozik azzal is, hogyan lehet jó döntéseket hozni, mik a döntéshozatal buktatói pszichológiai és viselkedési oldalról.- teszi hozzá Cser Tamás.