Berobbantak a hazai befektetések, de tényleg a magyar emberek veszik őket?

A befektetési piaci trendekről és a magyar alapkezelői piac jövőjéről is szó lesz a Portfolio március 20-ai Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Rekord év volt 2017 a hazai alapoknál

Meghaladta a 6100 milliárd forintot a hazai befektetési alapokban kezelt összvagyon tavaly december végével, ami éves viszonylatban közel 6%-os növekedésnek felel meg. A tavalyi év egyik nagy eredménye, hogy a befektetési alapok piaca átlépte a 6000 milliárd forintos kezelt vagyont, a kategóriák közül a kötvényalapok mellett a vegyes, abszolút hozamú és ingatlanalapok is átlépték az ezermilliárd forintos vagyonállományt.

Ahogy a lenti ábra is mutatja, 2014 óta stagnál a háztartási vagyon a befektetési alapokon belül, tehát az azóta eltelt időszak vagyonnövekménye nem a lakosságnak, sokkal inkább az intézményi befektetőknek köszönhető.

Ha ugyanezt az éves megbontást vesszük, de háztartások és intézményi befektetők szerint nézzük meg a vagyon alakulását, akkor azt látni, hogy, igaz, a korábbi 70% körüli arány az utóbbi egy-két évben 60% közelébe süllyedt.

(nem pénzpiaci befektetési alapok, egyéb pénzügyi közvetítő tevékenységet végzők),, közülük a vizsgált időszakban leginkább a biztosítóknál és a nyugdíjpénztáraknál lehet nagyobb felfutást látni az állományban.

Tavaly az értékesítési számok alapján. Ezt követően az abszolút hozamú alapokba áramlott a legtöbb pénz, nettóban összesen 233 milliárd, a harmadik helyen pedig a vegyes alapok végeztek 192 milliárddal., amelyek mínusz 287 milliárddal zárták 2017-et, de még viszonylag magas tőkekiáramlás szenvedtek el a kötvényalapok is 194 milliárddal.Bár a fentiekben a fő következtetést már levontuk arra vonatkozóan, hogy mely szegmensnek köszönhető a befektetési alapok vagyonának felfutása, kíváncsiak voltunk ugyanakkor arra, hogy az ingatlanalapokat, vegyes alapokat és abszolút hozamú alapokat érintő népszerűségi hullám a magyar lakosság, vagy sokkal inkább intézményi befektetők keresletének tudható-e be. Ennek jártunk utána.

A lakosságnak köszönhető a felfutás?

Amennyiben összevetjük az MNB háztartásokra és a BAMOSZ teljes piacra vonatkozó statisztikáit, azt kapjuk, hogy, egyedül a részvény és vegyes alapok esetében fordított a helyzet.

Ahogy korábban már többször is írtunk róla, a pénzpiaci alapok népszerűsége a globális hozamkörnyezet csökkenésével párhuzamosan esni kezdett, a 2014 eleji csúcstól kezdve gyakorlatilag nincs megállás a lejtőn. Az alábbi ábrán ugyanakkor jól látszik, hogy a két csoport közül a háztartások voltak azok, akik az utóbbi években a legnagyobb mértékben csökkentették pénzpiaci kitettségüket.A háztartások a 2014-es csúcson még ezermilliárd feletti összeget tartottak pénzpiaci alapokban, ami mára 340 milliárd forint körülre csökkent, tehát egy közel 70%-os visszaesésről van szó. Mindeközben az intézményi ügyfelek állománya is csökkent, de kisebb ütemben, itt egy 40%-os visszaesést lehet látni. A pénzpiaci alapok esetében tehát elmondható, hogy

Fentebb utaltunk rá, hogy a kötvényalapok is nagy vesztesei voltak 2017-nek, miután a nettó értékesítés itt is mínuszban zárt, igaz, ettől még továbbra is a legnagyobb vagyont kezelő kategóriának számít, legalábbis egyelőre. A kötvényalapok esetén a rövid futamidejű alapok szenvedték el a nagyobb tőkekivonást, ahol szintén a nulla körüli hozamok hozhatóak fel fő okként.A kötvényalapok esetén szembetűnő a magyar lakossági vagyon túlsúlya, és nagyon érdekes, hogy miközben lakossági vagyon oldalon az elmúlt években inkább csökkenő trendet lehet látni,

Tavaly a részvények lakossági értékpapír-megtakarításain belüli felfutása volt az egyik, ha nem a legnagyobb sztori, amihez egyértelműen a globális részvénypiacok jó teljesítménye járult hozzá. Hasonló trendet lehet megfigyelni a részvényalapok esetében is, amelyben a lakossági vagyon mértéke a 2016 végi 41 milliárdról közel 70 milliárdra duzzadt. Hasonló volt a trend az intézményi ügyfelek körében is, ahol 234 milliárdról 307 milliárdra nőtt az állomány, tehát

A vegyes alapoké volt az egyik olyan kategória 2017-ben, amely átlépte az ezermilliárd forintos kezelt vagyont, és nagyon úgy tűnik, ez nem elsősorban a lakosság érdeme. Tavaly év végén az MNB adatai szerint 336 milliárdot tartottak a háztartások vegyes alapokban, míg az intézményi ügyfelek 650-et, ami előbbi esetben 93, utóbbi esetben pedig 131 milliárdos vagyonbővülést jelent, igaz,

A legérdekesebb sztori talán az ingatlanalapoké, amelyek tavaly elképesztő ütemű vagyonnövekedést diktáltak, az ingatlanpiaci felfutással párhuzamosan az egyik legnépszerűbb kategóriává vált a befektetési alapok között. A jelentős vagyonbővülés 2015 végén kezdődött el a kategóriánál, 2016-ban 42%-ot, tavalyi pedig további 35%-ot emelkedett a kezelt vagyon az egy évvel korábbi adatokhoz képest.A vagyonbővülést mértékét nézve a lakossági vagyon nőtt a legnagyobbat egy év alatt 146 milliárd forinttal, de az intézményi vagyonbővülés sem marad le sokkal a maga 111 milliárdjával. De ahogyan azt az ábra is jól mutatja,

Plusz kategóriaként még megnéztük az alapok alapja konstrukciót is, ami azért érdekes, mert jelentős lakossági vagyont kezel, olyannyira, hogy. Az alapok alapja konstrukció háztartások oldali népszerűsége elsősorban abból fakadhat, hogy a biztosítási, valamint önkéntes és magán-nyugdíjpénztári portfóliók mögött is többnyire ilyen csomagtermékeket lehet találni.A kategória 915 milliárd forintnyi lakossági vagyont kezel, miközben az intézményi ügyfelek kicsivel több mint 300 milliárdot tartanak itt, tehát elmondható, hogy ez estben a lakossági értékesítés és kereslet hajtja felfelé a kategóriában kezelt vagyont.