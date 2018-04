Bukott sztárbefektető állt be a digitális forradalmárok mögé

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Cohen családi alapjának kockázati ága, a Point72 Ventures most fektetett be az Imperative Executionbe, egy New York-i startupba. Az ügylet részletei nem nyilvánosak.Az Imperative Executiont Cohen egyik volt kvant-kereskedője, Roman Ginis alapította, a startup lényege, hogy kiiktassa az eltérést az árfolyamban, ami fellép akkor, amikor értékpapír-kereskedéskor a kereskedő kiadja a megbízást és amilyen árfolyamon az ügylet ténylegesen teljesül.Korábban a Point72 egy szintén New York-i startupba, a Saybe fektetett, amely abban segít, hogy kisebb részvényeseknek is legyen beleszólása abba, hogy működik egy adott cég, melybe befektettek. A Say 8 millió dolláros tőkeinjekciót kapott.