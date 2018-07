Csúnyán befürödtek a kínai befektetők: 20%-os bukó egy hónap alatt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2016 januárja óta nem esett akkorát a benchmark sanghaji tőzsdeindex, mint idén júniusban, a piacokat főleg az Amerikával vívott kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek mozgatták. Mindezt az aktívan kezelt hedge fundok is megérezték, a Top Ace Scienart Advantage Fund 19,9%-ot bukott júniusban, az első féléves hozama így -25,8%-ra esett vissza. Ezt követi a Yuanhao Greater China Fund -13,7%-os mínusszal (idei hozama eddig -20,2%), majd a Modus Greater China Fund -8%-kal (idei hozama -7,2%).Átlagosan a kínai kitettséggel rendelkező hedge fundok 4,4%-ot estek júniusban, ami 2016 januárja óta nem látott visszaesés az Eurekahedge adatai szerint. Az alapokkal kapcsolatos érdeklődés is visszaesett; míg a befektetők tavaly egész évben 1,7 milliárd dollárt öntöttek az ilyen alapokba, 2018 első félévében csak 306 millió dollárt.Tavaly egyébként kifejezetten jól teljesítettek a kínai hedge fundok: a most siralmasan teljesítő Top Ace Scienart 45,9%-ot hozott, míg a Yuanhao Greater China 63,6%-ot.Magyarországon nincs olyan BAMOSZ-tag alap, amely 100%-ban kínai eszközökbe fektet, ázsiaiból viszont van több is. Az Amundi Aranysárkány alapja 0,4%-os mínuszban van eddig idén, míg a Generali Főnix alapja 1,6%-os, az IC alapja 2,6%-os pluszban van. A K&H Ázsia alapja 0,9%-os mínuszt mutat - derül ki mindez a BAMOSZ adataiból.