Durva csapkodás van a tőzsdéken - Mibe fektetnek a profik?

Nagy a csapkodás

Az alternatív a menő

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben öt alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Heves csapkodás tapasztalható a tőzsdéken, melyet főleg a magasabb amerikai kamatoknak és a gyenge európai növekedési adatoknak, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi csörtének köszönhetünk. A hangulat az enerigapiacokat is megviselte, az olajárfolyam két hónap leforgása alatt körülbelül 30%-ot esett.A magyar portfóliómenedzserek úgy vélik, még nem kell pánikolni, hiszen a fejlett gazdaságok stabilitása nincs veszélyben, bár a kereskedelmi háború hatásai már látszanak a kínai növekedési számokon. Szintén zavart okoz az Olaszország és Brüsszel közti költségvetési vita az európai piacokon, de a Brexit kérdéses kimenetele sem sokat segít a befektetői hangulaton.Hogy lesz-e pozitív fordulat, a szakemberek szerint kétesélyes. Van olyan profi befektető, aki szerint visszatérhet az optimizmus, ha az EU-olasz költségvetési vita és az amerikai-kínai kapcsolatok rendeződnek az év végéig, a jövőben ráadásul a Fed kamatemelési politikája is kifuthat. Van, aki kifejezetten reménykedik abban, hogy az olajpiacon hamarosan pozitív irányú korrekciót láthatunk majd.Mintaportfólióikban a profi befektetők többnyire továbbra is az alternatív eszközökben látnak elsősorban fantáziát, bár többen is vannak, akik a volatilitást arra használták, hogy vásároljanak még fejlett piaci részvényeket.Az alternatív eszközök népszerűségét főleg az magyarázza, hogy a volatilitásban az abszolút hozamú alapok jó menedéket jelenthetnek, míg az ingatlanok alakulása például kevésbé korrelál a volatilis részvénypiacokkal.

Részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliók legnagyobb részét még mindig a pénzpiaci eszközök alkotják, ezt követik csak a rugalmas, abszolút hozamú eszközök. A legkisebb súllyal a portfóliókban a nyersanyagok és a fejlődő piaci részvények szerepelnek.

Az előző hónaphoz képest látható, hogy a profi befektetők kihasználták a volatilitást, hogy erősítsék fejlett piaci részvénypozícióikat a fiktív portfólióikban, a pénzpiaci eszközökből és nemzetközi kötvényekből kitárazva. Kisebb pozíciókat a nyersanyagpiacon is vettek fel.

Érdekes, hogy az előző hónapokhoz képest jelentősen nőtt a részvények, illetve csökkent az alternatív eszközök súlya a mintaportfóliókban.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.