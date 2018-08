Egészen új árháború indul: itt az első ingyenes indexkövető alap!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Fidelity tájékoztatása szerint péntektől kezdik el árulni azt a két új, költségmentes indexalapot, melyekkel a befektetők az amerikai és a nemzetközi részvényeket tudják majd lekövetni. Az alapokhoz nem írnak elő minimális befektetési összeget. Emellett az alapkezelő bejelentette, hogy a már meglévő indexalapjainál is csökkenti az alapkezelési költséget.A lépést az árháború kiéleződése mellett más oldalon is megérezték a versenytársak, a BlackRock, a Franklin Resources, az Invesco és a T Rowe Price részvényárfolyama is visszaesett a bejelentést követően.