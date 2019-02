Egyetemi kutatók rájöttek, hogy lehetne több pénzt keresni befektetési alapokkal

Hasonló témáról is szó lesz a Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A London School of Economics friss elemzése szerint a referenciaindexek rossz hatással vannak egy alap teljesítményére, mert hozamvadászatra ösztökélik a portfóliómenedzsereket, a nagyobb nyomás alatt pedig könnyebb hibázni. Szerintük hosszú távon sokkal jobb hozamokat lehet elérni olyan alapokba való befektetéssel, amelyek a fundamentumokra építenek, mint azokkal, amelyek valamilyen benchmarkot követnek.A szakemberek szerint éppen ezért veszélyes az a trend is, amit a passzív alapok és ETF-ek piacán látni: rengeteg pénz áramlik évről évre ezekbe az alapokba, amelyek bár sokat segítettek a pénzügyi piacoknak a válság utáni talpra állásban, buborékot is képeznek a tőkepiacokon, ami nagyon rossz véget i érhet.