Életbe lépett az új EU-s szabály: itt a kegyelemdöfés a bankbetétek nagy riválisainak

Miért pont a pénzpiaci alapok?

Mely országokat sújtja leginkább az új rendelet?

Ahogy korábban már írtunk róla , a válság és a nagyobb piaci összeomlások idején is tapasztalni lehetett, hogy a befektetők pánikszerűen rohanták meg többek között az alapkezelőket is, ez pedig sok esetben jelentős likviditási problémákat okozott. Miután a pénzpiaci alapok a vállalatok körében itthon is nagyon kedvelt likviditáskezelő eszközök, egy-egy válság okozta átmeneti piaci likviditáshiány miatt előfordulhat, hogy ezek az alapok nem tudják teljesíteni az azonnali visszaváltásra tett ígéretet. Mivel ez felerősítheti és terjesztheti is a pénzügyi rendszer kockázatait, a rendelet célja, hogy ellenállóbbá tegyék a pénzpiaci alapokat és korlátozzák a továbbterjedés csatornáit.Európában majdnem minden államban vannak pénzpiaci alapok, de. Ezt követően egy nagyobb ugrás következik a számokban,az első negyedéves számok szerint.

Az 1260 milliárd eurós európai piac a régiókat tekintve a második legnagyobb, ennél nagyobb pénzpiaci szektorral csak Amerika rendelkezik, ahol az ezekben az alapokban kezelt vagyon meghaladja a 2400 milliárd eurót. Európát az ázsiai és csendes-óceáni térség követi a sorban 1246 milliárddal, majd Afrika 21 milliárddal.

Ők az érintett magyar alapkezelők

A magyar alapkezelői piacon az elmúlt években folyamatosan veszítettek népszerűségükből a pénzpiaci alapok, köszönhetően a tartósan alacsony hozamkörnyezetnek. Ezen valószínűleg nem segít majd az sem, hogy jövő januártól a szigorú szabályoknak való megfelelés miatt még inkább korlátozva lesznek a hozamszerzési lehetőségek. Itthon a BAMOSZ júniusra vonatkozó statisztikái szerint

A hazai alapkezelők között. A következő, nagyobb pénzpiaci vagyont kezelő csoport a K&H, az Erste és a Budapest alapkezelőké, amelyek 86, 80 és 64 milliárd forintnyi vagyont kezelnek.A legnagyobb pénzpiaci alap jelenleg a piacon a CIB Hozamvédett Betéti Alap közel 144 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ezt az OTP Tőkegarantált pénzpiaci alap követi a sorban közel 97 milliárddal. Mindkét alap likviditási alapnak minősül, tehát a leglikvidebb befektetési kategóriának számítanak a piacon.

Milyen változásokra kell készülni?

A bankszektor által kibocsátott rövid lejáratú kötvények 38%-a, illetve a vállalatok és kormányok által kibocsátott adósságpapírok 22%-a van pénzpiaci alapok kezében.

Az európai pénzpiaci alapokban kezelt vagyon meghaladja az 1200 milliárd eurót, a bennük kezelt vagyon 86%-a a 200 legnagyobb pénzpiaci alap kezében összpontosul.

További érdekesség, hogy a 22 legnagyobb európai pénzpiaci alap kezelt vagyona meghaladja a 10 milliárd eurót, a legnagyobb alapé pedig az 50 milliárdot is.

A pénzpiaci alapok kategóriája az európai alapkezelői piacon a kezelt vagyon 15%-áért felel.

az itthon használatos, BAMOSZ kategóriák szerinti megnevezések esetében új nevekkel kell megbarátkozni: a likviditási és egyéb pénzpiaci kategóriák rövid lejáratú és sztenderd pénzpiaci alapokká alakulnának.

Ahhoz, hogy egy alap "pénzpiaci alap" nevet viseljen, előzetes hatósági engedélyt kell beszerezni, az érintett alapoknak az MNB-vel kell majd egyeztetniük erről.

A rendelet megkülönbözteti a változó nettó eszközértékű, az állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű, valamint az alacsony volatilitású nettó eszközértékű pénzpiaci alapokat. Ezek közül itthon a változó nettó eszközértékű alapok a legelterjedtebbek, ezért a továbbiakban elsősorban az ezekre az alapokra vonatkozó változásokat taglaljuk.

A rendelet a napi és heti lejáratú likvid eszközökre vonatkozóan előírja, hogy előbbibe az eszközök minimum 7,5%-át, utóbbiban pedig a minimum 15%-át kell tartani. Ez talán az egyik legerősebb korlátozás, éppen a fentiekben már taglalt likviditási kockázatok mérséklése lehet az ok. Ezzel kapcsolatban a hazai portfóliómenedzserek már kifejezték aggodalmukat,a likvid eszközökben tartandó, legalább 22,5% a portfólió hozamtermeléséből gyakorlatilag kiesik és akkor még nem beszéltünk arról az esetről, ha ezek közül az eszközök közül néhány mínuszos kamat mellet ketyeg majd a portfóliókban.

A másik, a magyar pénzpiaci alapok közül sokakat negatívan érintő korlátozási javaslat, hogy az eszközök legfeljebb 10/15%-át lehetne befektetni ugyanazon hitelintézet bankbetéteibe (attól függően, hogy az adott országnak mennyire diverzifikált a bankrendszere). Sőt, egy szervezettel szemben a teljes kitettség nem is haladhatja meg a 20%-ot (beleértve a bankbetétek mellett más, a bank által kibocsátott értékpapírt vagy pénzpiaci eszközt is).

Fontos új elemként jelenik meg a belső hitelminősítési eljárás, ennek keretében az alapoknak maguknak kellene hitelminősítőként fellépni és eldönteni, hogy mely befektetési lehetőségek minősülnek magas minőségűnek és ezáltal befektetésre alkalmasnak. Ezzel szeretnék elkerülni a szabályozók, hogy túlzottan támaszkodjanak az alapok a hitelminősítő intézetek minősítéseire (azért ebben van ellentmondás, mivel azt is írják, hogy egyetlen alaptól sem lehet megtiltani, hogy külső hitelminősítést kérjen vagy finanszírozzon). Ez a kikötés főleg azoknál az alapoknál jelent majd nagy problémát (és valószínűleg ők vannak többségben), amelyek eddig ilyen hitelminősítést nem csináltak.

Az alapoknak legalább féléves gyakorisággal stresszteszteket is el kell végezniük, hogy a különféle gazdasági hatások alapra gyakorolt hatásait azonosíthassák.

A fentiek mellett további korlátozásokat vezetnének be például a repo/fordított repo ügyletekre, ahol szintén egy 10/15%-os limitet határoznának meg a rendeletet alkotók. Vannak olyan hazai pénzpiaci alapok, amelyek ilyen ügyleteket nem használnak a portfólióban, de lehet tudni a limitnél jóval magasabb arányú repoügyletekről is egy-egy alapnál.

A befektetőknek szóló tájékoztatási módosítások között kiemelhető, hogy a rendelet alapján hetente kell majd közölni többek között a portfólió lejárat szerinti bontását, a hitelprofilt, a tíz legnagyobb részesedés adatait, az eszközértéket és a nettó hozamot. Mondhatjuk azt is, hogy az eddig havi rendszerességgel közölt jelentések ezután gyakorlatilag heti rendszerességűvé válnának.

Komolyan venné a rendelet az "ismerd az ügyfelet" elvet, miszerint az alap kezelőjének tudnia kell arról, milyen típusú befektetők tartják a befektetési jegyeket, illetve, hogy egy befektetőnek pontosan mennyi pénze van az alapban, hogy előrelássák, mit okozhat egyszerre több befektető pánikszerű visszaváltása az alapnál.

Várhatóan túl sok pénzpiaci alap a jövőben nem fog indulni a magyar piacon (legalábbis nincsenek erre utaló jelek), így hazai szempontból az a kérdés, hogy a jövő januárban életbe lépő rendeletnek hogyan fognak tudni majd megfelelni a már meglévő pénzpiaci alapok.A pénzpiaci alapokban rejlő kockázatok nagyságára világítanak rá az Európai Tanács oldalán található információk:A rendelet alapján az általánosabb változások közé tartozna, hogyA legfontosabb, működést és teljesítményt érintő változások: