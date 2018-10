Elképesztő csapkodás van a tőzsdéken -Mibe fektetnének a profik?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

El kell felejteni a töretlen emelkedést

Mibe fektetnek a profik a volatilis piacon?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben négy alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Hatalmasat estek októberben az amerikai részvénypiacok, a magyar alapokat kezelő profi befektetők viszont többnyire úgy gondolják, hogy egyelőre nincs miért pánikolni, hiszen fundamentálisan az amerikai gazdaság rendben van, a most zajló események egyelőre inkább csak korrekciót jelentenek. Van persze több is közülük, aki megjegyzi: erősen úgy fest, hogy a kockázatok emelkedtek a tőkepiacokon.Az idei évben még egy Fed-kamatemelés várható, de játszik még a kínai-amerikai kereskedelmi háború, az olasz költségvetés körüli vita és a török válság is. Van olyan szakember, aki kockázati tényezőként értékeli a lassuló európai növekedést, a Fed emelkedő kamatpályáját és a globális kereskedelem lassulását is, utóbbi különösen a feltörekvő piacokat érinti rosszul.Van olyan szakember, aki felhívja a figyelmet arra, hogy a Fed kamatemelési pályája miatt a részvénypiacokkal egyre inkább konkurál a kötvénypiac, az elemzők pedig ilyen környezetben egyre szorosabban követik a vállalati gyorsjelentéseket.Összességében tehát bár úgy tűnik, még nem omlik össze a világ, a piacok volatilitásához és a lassuló gazdasági növekedéshez jobb, ha hozzászokunk. Mindez jó hír lehet az aktív kereskedőknek, hiszen a volatilitást 1-1 trade-del kiválóan meg tudják lovagolni.A magyar portfóliómenedzserek mintaportfólióiból egyértelműen kiderül, hogy nincs pánik, a szakemberek ugyanis inkább arra használják likvid eszközeiket, hogy a korrekciót kihasználva magyar, illetve amerikai részvényeket vásároljanak. A fiktív portfóliókon belül a legnagyobb szeletet viszont továbbra is a rugalmas alternatív eszközök teszik ki, míg a legkisebb részt az alacsony hozamkörnyezetben kevésbé attraktív kötvények foglalják el.

Részletesebb bontásban már más a kép: a mintaportfóliók legnagyobb szeletét még mindig a pénzpiaci eszközök foglalják el, ezt követik az abszolút hozamú eszközök, illetve a hazai kötvények. Előkelő helyet foglalnak el a fejlett piaci részvények is a maguk 10,9%-os súlyával.

A fent említett pénzpiaci eszközökből való kitárazás és a részvényekbe való bevásárlás jól látszik az alábbi ábrán.

A historikus adatok pedig továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak, egyedül a részvények súlyában látható enyhe emelkedés.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.