Eltűnt egy népszerű befektetés a magyar piacról - Háborognak az emberek

Amerikai ETF-ek nélkül maradtunk

Mit kell tudni az ETF-ről?

Az ETF-ek, vagy tőzsdén kereskedett alapok egy teljes részvényindex vagy egyéb értékpapírok lekövetésére alkalmas, tőzsdén forgó termékek. A részvényekhez hasonlóan szerezhetőek meg, árfolyamuk a hagyományos befektetési alapoktól eltérően percről percre változik.



Az utóbbi időkben az ETF-ekben kezelt vagyon ugrásszerűen megnőtt, ami nem csoda, tekintve, hogy sokkal alacsonyabb költséggel, nagyobb rugalmassággal és sok esetben nagyobb likviditással is dolgoznak, mint a hagyományos alapok. Olcsóságuk elsősorban annak köszönhető, hogy az ETF-ek többnyire passzív indexkövető stratégiára épülnek.



Mit mondanak a hazai brókerszolgáltatók?

Úgy tudjuk, hogy egyes szolgáltatóknál ezeket kötelezően értékesíteni kellett, de van olyan brókercég is a piacon, amely bár ilyen új termékeket már nem enged venni, a régieket "megtűri" ügyfelei portfóliójában.

A BÉT saját megoldással áll elő

A BÉT elmondása szerint 7-8 ilyen termék lesz elérhető a BÉTa piacon, a hivatalos lista várhatóan az indulás előtt derül majd ki.

Mekkora piacról van szó?

A januárban életbe lépő PRIIPS irányelv az EU-ban a lakossági csomagolt termékekre vonatkozóan előírja, hogy csak olyan termékek értékesíthetők az EU területén, amelyek rendelkeznek Kiemelt Információs Dokumentummal, röviden KID-del. Az új szabály növelte a megtakarítási célú életbiztosítások transzparenciáját is, erről korábban itt írtunk:A korlátozás a negatív hatásait viszont sok magyar befektető személyesen is megtapasztalhatta az utóbbi időben: emiatt nem lehet megvenni például egy sor, eddig igen nagy népszerűségnek örvendő amerikai ETF-et a brókereknél (a korlátozás nem csak az amerikai ETF-ekre vonatkozik, de piaci visszajelzések alapján főként ez váltotta ki a hazai befektetők elégedetlenkedését).Ahogy azt a fentiekben már említettük,, aki szakmai ügyfélnek minősül, ezentúl is korlátozás nélkül férhet hozzá az ilyen jellegű termékekhez az EU-ban is.Forrásaink szerint az ügy az egész EU-s irányelvet összefogó és felügyelő Esma asztalán fekszik, de nem várható, hogy érdemi könnyítést hoznának ezzel kapcsolatban, mivel az irányelv célja éppen az, hogy az ilyen csomagolt, nehezen átlátható termékeket minél inkább kiszorítsák az európai piacokról, ezzel is erősítve a befektetővédelmet.A Portfolio által megkérdezett hazai brókercégek szerint, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója szerint nem az a probléma, hogy az S&P 500-at lekövető SPDR-nek, az osztalék ETF-eknek vagy az arany és ezüst árfolyamát lekövető ETF-eknek ne lenne európai megfelelője, hanem az, hogy ezek sokkal drágábbak.- teszi hozzá., a KBC Securities üzletfejlesztési vezetője szerint vannak olyan európai tőzsdék, amelyek többnyire lefedik az amerikai piacot saját ETF-jeikkel, de ő is úgy látja, hogy európaiként a hiányzó termékek létrehozása és fenntartása sokkal költségesebb, mint az amerikai piacon mozgó szolgáltatóknak, így részben ennek tudható be, miért nincsenek még minden népszerű termékre európai alternatívák.Ráadásul brókerszolgáltatókként eltér a gyakorlat abban, mit csináljanak azok az ügyfelek, akiknek korábbról vannak ilyen, ma már tiltólistára került ETF-jeik.Jó hírünk van azoknak, akik a probléma orvoslására várnak,, a BÉT Kereskedési és Üzletfejlesztési Igazgatóságának igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy a BÉT várhatóan szeptember végén-október elején teszi elérhetővé a BÉTa piacon több ETF kereskedési lehetőségét is.Az információk alapján az árjegyző az OTP lenne. A termékekkel kapcsolatban elhangzott, hogy jellemzően a nagyobb európai és amerikai indexeket követő ETF-eket tennék kereskedhetővé, a tervek szerint az indexek emelkedésére játszó termékek mellett hasonló arányban lennének azok, amelyek ugyanezek indexek esésére fogadnak.Az ETFGI legfrissebb közlése szerint július végén az ETF-ekben kezelt vagyon globális szinten megközelítette az 5 ezermilliárd dollárt, ebből 788 milliárdot tesz ki az európai piac, míg a piaci összvagyon legnagyobb részét, összesen 3548 milliárd dollárt az amerikai ETF-ek kezelik. Az azonban az adatokból nem derül ki, hogy az európai befektetők pontosan milyen összegben fektetnek amerikai ETF-ekbe vagy éppen fordítva.

Az amerikai alapkezelőket tömörítő ICI globális adatai szerint 2018 első negyedévének végén Európában az ír ETF-ekben kezelt vagyon a legmagasabb közel 440 milliárd dollárral. Ezt a luxemburgi tőzsdén kereskedett alapok követik 177 milliárddal, majd a francia ETF-ek közel 83 milliárddal.A Magyarországon mért csekély, 7 millió dollárt kitevő vagyon annak tudható be, hogy hazánkban egyelőre csupán egy, a BUX-ot lekövető ETF működik az OTP Alapkezelőnél. Sajnos az ICI Global adatai sem világítanak rá arra, hogy országszinten mekkora ETF-állomány van a befektetők kezében, így a magyar kézben lévő ETF-állományra sincs becslés.

Jól látszik tehát, hogy a legnépszerűbb termékek szinte kivétel nélkül amerikai indexeket lekövető alapok.

Az ETFdb.com adatai szerint a tíz legnépszerűbb ETF-et a kereskedési volumen alapján az alábbi táblázat tartalmazza. Az első helyen az MSCI feltörekvő piaci indexét lekövető iShares alap van, amelyben az átlagos kereskedési volumen a megelőző három hónap átlagában napi szinten meghaladta a 67 milliárd dollárt. Ezt az S&P 500 indexet lekövető State Street alap követi a sorban, amelynek napi forgalma meghaladta a 66 milliárd dollárt. A harmadik helyen az elmúlt három hónap átlagában szintén egy State Street alap van, amely egyes pénzügyi szektorbeli cégek részvényeit követi le.