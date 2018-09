Eltűntek a térképről a magyar abszolút hozamú alapok - Mi történik?

A magyar befektetési alapok jövőjéről és az ingatlanalapok térnyeréséről is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A nyár utolsó hónapjában csak szerény, 5,5 milliárd forinttal nőtt a hazai befektetési alapok által kezelt vagyon a BAMOSZ legfrissebb felmérése szerint. Ezzel a kezelt vagyon megközelítette a 6300 milliárd forintot, ami több mint 5%-os növekedés az egy évvel ezelőtti vagyonadathoz képest.

Míg augusztusban a nettó értékesítés közel 15 milliárd forintot tett ki, a befektetéseken elért hozamok meghaladták a mínusz 9 milliárdot, így összességében a kezelt vagyon is csak 5,5 milliárddal nőtt.

Az egyes kategóriák közül, ezeket az egyéb alapok követték 9,5 milliárddal, majd a származtatott alapok 3,7 milliárddal. A legtöbb pénz múlt hónapban a kötvényalapokból áramlott ki 16 milliárddal, de az abszolút hozamú alapok sem voltak népszerűek a közel 12 milliárd forintnyi tőkekiáramlás alapján.

Az abszolút hozamú alapoknál idén eddig csak májusban volt nettó tőkebeáramlás, de ez se segített sokat azon, hogy idei tőkebevonási mérleg negatív a kategóriánál:. Ez a negatív széria jól látszik a 12 havi gördülő értékesítési adatokon is, az ábráról gyakorlatilag eltűntek az abszolút hozamú alapok.Nyilván mindez összefügg az idei piaci történésekkel: a geopolitikai feszültségek, a feltörekvő piaci kockázatok megemelkedése, a csúcsokat döntögető amerikai részvénypiaci és a Fed kamatemelési törekvései mind bizonytalanságban tartják a piaci szereplőket, ilyen időkben pedig nagyon nehéz ütésálló és jó hozammal kecsegtető befektetéseket találni. Másik oldalról ott lehet az is, hogy a befektetők körében egyre terjednek az alacsonyabb költséggel dolgozó alternatívák, mint az indexkövető alapok, márpedig az abszolút hozamú társaik a vagyonkezelési díjak mellett sok esetben sikerdíjat is felszámítanak.

Az augusztusi jelentősebb tőkebeáramlással az ingatlanalapok tovább növelték részesedésüket a befalapok piacán, miközben az abszolút hozamú alapok gyengélkedése a kategóriát a harmadik helyre taszította, a második helyet ezzel a vegyes alapok vették át.