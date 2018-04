Földbe döngölik a robotok a befektetési gurukat: csak úgy röpködnek a 20-30%-os hozamok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Alpha Architect International Quantitative Value ETF - 17,89%-os éves hozam

9. Deutsche X-trackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF - 18,55%

8. iShares Edge MSCI Multifactor International ETF -18,94%

7. Knowledge Leaders Developed World ETF - 19,32%

6. SPDR MSCI Emerging Markets Strategic Factors ETF - 19,34%

5. iShares Edge MSCI Multifactor Global ETF - 22,23%

4. Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF - 23,41%

3. iShares Edge MSCI Multifactor Intl Small-Cap ETF - 23,83%

2. PowerShares S&P Emerging Markets Momentum Portfolio - 28,54%

1. Innovator IBD 50 Fund - 31,82%

Az Alpha Architect ezen alapja annyiban sajátos, hogy nem egy bizonyos indexet követ, hanem a teljes portfóliót egy számítógépes algoritmus rakja össze, 40-50, a program által alulárazottnak ítélt, nemzetközi részvény kiválasztásával. Legnagyobb kitettségük az ABC Martban van, ezt követi a Gungho Online, majd a Pandora A/S. Az alap historikus teljesítménye kifejezetten szuper: 8,78%-os éves átlagos hozamot ért el az elmúlt három évben.A quant ETF-ek közül a Deutsche Bank kizárólag japán részvényekbe fektető alapja kifejezetten jól teljesített az elmúlt egy évben, sőt, az idei év elejét is körülményekhez képest szép, 0,51%-os hozammal vészelte át. Az ETF a JPX-Nikkei 400 NR USD indexet követi, legnagyobb kitettsége a Hondában, a Toyotában és a Sonyban van.A BlackRock iShares nemzetközi Multifactor ETF-je egy jól diverzifikált portfóliót rakott össze pénzügyi intézményekből (AXA, Swiss Re), IT-cégekből (Hitachi, Amadeus) és ipari cégekből, fegyvergyárakból (Itochu, BAE Systems), akárcsak benchmarkja, az MSCI World ex-USA Diversified Multiple-Factor Index.A Knowledge Leaders fejlett piaci, nagy kapitalizációjú vállalatokba fektető ETF-je leginkább technológiai és ipari vállalatok részvényeibe fektet, legnagyobb kitettsége mégis az ABC-Martban van, melyet a Check Point Software és a Terumo Corporation papírjai követnek. Földrajzi adatokat tekintve, az ETF kitettségének legnagyobb része (38,02%) Japánban, illetve az USA-ban (30,23%) van. Az alap még idén is kiválóan teljesített, 1,27%-os hozammal.A State Street "spider" feltörekvő piaci ETF-je egy diverzifikált értékpapír-kosarat tart az MSCI Emerging Markets index 80%-os követésével, a "maradék" befektetéséről egy számítógépes algoritmus gondoskodik. Az alap legnagyobb kitettségei Tajvanban és Kínában vannak (Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent, China Mobile, Hon Hai Precision), historikus hozama is kifejezetten jó, 3 év alatt éves átlagos 7,36%-ot tudott teljesíteni.Az iShares Edge MSCI Multifactor Global az MSCI ACWI Diversified Multiple-Factor Indexet követi, legnagyobb kitettsége informatikai vállalatokban (NVidia, Samsung, Accenture) és bankokban (China Construction Bank), fegyveriparban (Northrop Grumman) van. Az alap az idei év viharos eseményei és magas Amerika-kitettsége ellenére is pozitív hozamot tudott felmutatni (0,34%).Akár az Alpha Architect másik, listán szereplő alapja, ez az ETF is quantitatív stratégiával, egyedi részvénykosarat rak össze, azzal a különbséggel, hogy ebben a portfólióban csak amerikai részvények szerepelnek. Jelenleg a legnagyobb kitettségük a Foot Locker Inc.-ben, a Dick Sporting Goodsban és a Humanában van. Az ETF historikus teljesítménye is kifejezetten szép: 3 éves átlagos hozama 6,66%, bár idén eddig enyhe, 0,72%-os mínuszt mutat.Ez a blackrockos ETF sok szempontból hasonlít a fent említett Multifactor ETF-hez; Egyesült Államokon kívüli vállalatokba fektet, a nagyvállalatok helyett azonban inkább kisebb, illetve közepes méretű cégeket, mint a Venture Ltd., a Logitech vagy a Bellway céloznak meg, mint befektetési terület.Ez az ETF 90%-ban az S&P egyik nagy kapitalizációjú feltörekvő piaci vállalatokba fektető indexét követi. Főleg olyan kínai vállalatokba fektet, mint az Alibaba, a Tencent, a Ping An vagy a China Construction Bank, de megtalálható a portfóliójában a tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. és a dél-afrikai Naspers is. Legnagyobb kitettsége a pénzügyi szektorban (33,1%) és az IT-szektorban (27,2%) van.Az Innovator ETF-ekkel foglalkozó cég alapja az IBD 50 New America indexet követi 2015-ös indulása óta, legnagyobb kitettsége az Artista Networksben, az LGI Homesban és a PagSeguro Digitalban van. Ezek kisebb, dinamikusan fejlődő vállalatok, 1998 októbere óta az ETF által követett kosár 408,5%-ot emelkedett, míg az S&P 500 "csak" 165,1%-ot teljesített. Az alap az idei volatilitást is egész jól tűrte: 0,39%-ot emelkedett az árfolyama eddig idén.Egyéb források: Morningstar, S&P Indices, IBD, Alpha Architect, Knowledge Leaders.