Ha ezt megszavazzák, januártól jól megszívják a kisbefektetők

Milyen változás jöhet januártól?

Ott van tehát az imént leírt FIFO-módszer (first-in, first-out): a részvények eladása esetén azokat értékesítik előbb, amelyeket időben a legkorábban vettek meg.

Speciális azonosítási módszer: egy bizonyos napon vásárolt részvényeket adnak el, illetve

ott van az adóköteles befektetési alapok esete, amely esetben a részvények átlagos bekerülései értékét is figyelembe lehet venni.

Rekord adót fizettek az amerikai befektetők

Elvileg egy egyszerűbb és átláthatóbb adórendszert álmodtak meg az amerikai törvényalkotók akkor, amikor kitalálták az adócsomag egy új elemét, ami, És ezt az elvet kellene alkalmazni az adónyilatkozatok kitöltésénél is.Az ötlet nem új keletű, ez a lehetőség eddig is nyitva állt az amerikai befektetők előtt, de emellett - jelenleg legalábbis - vannak más lehetőségek is:Mindennek az amerikai adónyilatkozat kitöltésénél is igazán nagy jelentősége van, nem mindegy, hogy az árfolyamnyereséget vagy -veszteséget milyen árfolyamon kalkulálják. És ebből a szempontból nincs jó híre az ottani adózási ügyekkel foglalkozó bizottságnak, amely szerintA tervek szerint január 1-jén életbe lépő változásoknak az amerikai alapkezelők sem örülnek. Egyrészről első olvasatra rájuk is vonatkozott volna a törvény, így nem választhattak volna szabadon az eladni kívánt részvények között. Ez a probléma időközben megoldódott, az alapkezelők egy utolsó pillanatban jövő módosításnak köszönhetően kikerülnek az értékpapír-eladási szabályok alól, de azok, akik befektetési alapot vagy egyéb értékpapírt vásárolnak, nem.A megkérdezett alapkezelők így nem is tudnak felhőtlenül örülni a velük tett kivételnek, a 4700 milliárd dollárt kezelő Vanguard például közleményében kifejtette, hogy minden befektetőnek meg kellene hagyni a szabadságot ahhoz, hogy eldönthesse, mely értékpapírokat értékesítené és hogyan menedzselné az emiatt keletkező adót. Ráadásul az ottani alapkezelőket tömörítő szervezet, az ICI szerint a szabályok jelentősen elvehetik a kedvét az átlagos amerikai befektetőknek többek között a befektetési alapoktól.Az OECD legfrissebb adatai alapján

Az értelmezhető adatokkal rendelkező országok között is az USA-ban a legmagasabb az árfolyamnyereségből befolyó adóbevétel a 2015-ös adatok szerint, ezt követően Dél-Korea és az Egyesült Királyság jön a sorban, de a bevételt nézve jóval elmaradnak az USA-ban mért adatoktól.

