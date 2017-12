Hamarosan eltűnik a ma ismert világ: az emberiség már szuperelméket fejleszt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A mesterséges intelligenciát, mint jelenséget már nem a jövőben kell keresni, hiszen már most is számos vállalat használ kezdetleges, AI-alapú megoldásokat. Ilyen például az Amazon is, ahol, ha a vásárló megvesz pár dolgot a gyerekének, például egy trambulint, a tanulásra képes szoftver egyből megállapítja, hogy a vásárlónak valószínűleg van kertje is, melyhez felajánl különféle kellékeket, kiegészítőket.Hosszú távon persze a technológia jelentősen fejlődni fog, úgy gondoljuk, három fő csapásvonal mentén, az egyik ilyen a big data lesz. Az adatok széleskörű elemzésével már az 1950-es évek óta foglalkoznak a tudósok, a közelmúltig azonban nem sikerült ebben a kérdésben áttörést elérni a technológia és a rendszerezett adathalmazok híján. A másik a machine learning, vagyis a gépek tanulási folyamata, például az, hogy megértsenek egyszerű összefüggéseket, mint hogy ha a lámpa zöld, el lehet indulni. Ennek részhalmaza a harmadikként említendő deep learning, vagyis hogy a gépek egymástól esetlegesen független adatokból, adathalmazokból mélyre menő, egyedi következezetéseket tudjanak levonni. Például, hogy az önvezető autók képesek legyenek elemezni, hogy vajon hétfőn milyen az emberek kedélyállapota, illetve mennyiben befolyásolja majd ez a közlekedést.Utóbbi persze még nagyon gyerekcipőben jár. Érdekes, hogy jelenleg léteznek előre beprogramozott megoldások, amelyek egy komplett atomerőművet irányítani tudnak, de arra nincs megoldás, hogy egy pohár vizet át tudjon vinni egy robot a másik asztalra. A gépeknek meg kell tanulniuk, hogy milyen akadályok állnak az útjukba, mennyire messze van a cél, milyen a felület, amin haladniuk kell és hogy mennyi víz van a pohárban, vagy éppen milyen törékeny. Erre még megoldást kell találniuk a tudósoknak. Az például működhet, hogy lehetőséget adunk a robotoknak, hogy előre beprogramozott példaszituációk alapján tanuljanak. Ezeknek a segítségével a robotok megtanulhatnak úgy járni, mint az emberek, ami mostanáig elég nehezen ment.

Például az egészségügyben. Egyes számítógépes rendszereket már most is próbálnak arra megtanítani, hogy fel tudjanak ismerni rákos sejteket. De elég akár arra gondolnunk, hogy mi lenne, ha feltöltenénk egy páciens összes adatát, kórelőzményét, röntgenképeit egy kórház központi rendszerébe és ez alapján egy mesterséges intelligencia-alapú rendszer pillanatok alatt fel tudna állítani egy diagnózist és elő tudná állítani a szükséges kezelési javaslatot. Sőt, ha például műtétre van szükség, a robotok - különösen nem invazív műtétek esetén - már most is segítik a doktorokat és a feladatkörük egyre csak bővül majd a jövőben . Ezzel gyorsabb és precízebb egészségügyi szolgáltatásokat lehetne teremteni, mint amire egy csak embereken alapuló rendszer valaha is képes lesz.A számokról még nem érdemes spekulálni. Azt viszont már most is látjuk, hogy bizonyos iparágakra nagyobb hatással lesz a mesterséges intelligencia, mint másokra. Ilyen lesz például az egészségügy mellett a gyógyszeripar is, ahol egyes készítmények hatásait sokkal jobban lehet majd összegezni és ezek alapján újfajta kezelési megoldásokat fejleszteni. Másik példa a pénzügyi szektor, a robottanácsadók és a fintech-cégek automatizált megoldásainak előretörésével. A fejlődés persze még rengeteg időbe telik majd.Az AI-alapunk, az Allianz Global Artificial Intelligence nagyon sok mindenbe fektet a mesterséges intelligencia széles spektrumán, vagyis AI-infrastrukturába, AI-alkalmazásokba és az AI által segített iparágakba is. Vagyis nem csak tech-papírokat vásárolunk. Van kitettségünk a tech-szektoron kívül a bankszektorban, a fogyasztói szektorban és a járműiparban is. Ha konkrét papírokat kell említenem, az Allianz AI-alapjának vannak Amazon, athenahealth, Baidu, Broadcom, Criteo, Facebook, Micron, Nvidia, Salesforce, Splunk és Tesla részvényei is.De alapvetően úgy gondoljuk, bármely vállalat, amely nekilát az AI fejlesztésének, jó befektetés lehet. Egy idei McKinsey-tanulmányból kiderül, hogy azok a vállalatok, amelyek magukévá teszik a technológiát, 7 százalékpontot tudnak átlagosan javítani a profitmarzsukon, míg a lemaradó szereplők 2 százalékpontot vesztenek. Főleg azok a szereplők járhatnak majd igazán jól az átállásból, amelyek korábban lépnek, mint a konkurensek.A gazdaság egészét tekintve, a fejlett országok gazdasági növekedésének üteme duplázódhat 2035-re.Jó kérdés. Most még nehéz megmondani, hogy melyik ország lesz a nyertese a technológia fejlődésének. Az minden esetre látszik, hogy bármely gazdaság, amely átáll a mesterséges intelligenciához hasonló innovációk használatára, jelentősen javítani tudja a hatékonyságát. Egy PwC-tanulmány például 15 700 milliárd dolláros GDP-növekedést jósol az Egyesült Államoknak 2030-ra a robotizációnak köszönhetően.Ehhez képest már csak járulékos előnynek tűnik, hogy például az embernek mennyi ideje felszabadul csak az önvezető autóknak köszönhetően. Amíg valaki például hazafele autózik, olvashat, tanulhat, vagy éppen dolgozhat ahelyett, hogy az utat bámulná.Minden változáshoz idő kell, de alapvetően úgy véljük, hogy az AI hasonló életutat jár majd be, mint az internet. Ha visszamegyünk a '90-es évekbe, ekkor még maga Bill Gates is azt gondolta, hogy az internet csak múló divat, mára viszont elértük azt az állapotot, hogy ha egy vállalkozás nincs fenn az interneten, halálra lesz ítélve. Az internet az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb találmánya, ami teljesen megváltoztatta az életünket - szerintünk jobbára. Ez lesz a mesterséges intelligencia életútja is. A munkahelyekkel kapcsolatos félelmekre csak azt tudom mondani, hogy ahogy az AI munkahelyek megszüntetését, úgy új munkahelyek megteremtését is eredményezi majd, ahogy ez az internet esetében is ez megtörtént.Összességében úgy gondoljuk, hogy a kormányok, a szabályozók azért többnyire támogatóak. Mi jelenleg inkább a Szilícium-völgyre koncentrálunk, mint befektetési terület, de nem azért, mert mondjuk az amerikai szabályozó támogatóbb lenne, mint az európai, hanem úgy gondoljuk, hogy jelenleg itt látható a legtöbb érdekes befektetési sztori. Egy helyen nem koncentrálódik sehol máshol ennyi újítani kívánó piaci szereplő.Szerintem a szabályozók már erőteljesen gondolkoznak ezen a kérdésen, sőt, bizonyos esetekben még hozhatnak olyan intézkedéseket is, melyek inkább az adatvédelmet részesítik előnyben az innováció kárára.Persze nem csak ez az egyetlen kérdés. Ott vannak még az etikai szempontok is, melyek megválaszolatlanul maradnak. A klasszikus példa, hogy ha egy idős és egy fiatal ember óvatlanul átmennek az úton és egy önvezető autónak "választania kell," hogy kit üt el, mi alapján dönti el, hogy ki az "értékesebb" tagja a társadalomnak? Erre gyakorlatilag lehetetlen morális választ adni.