Hova meneküljek, ha összeomlik a világ - ingatlan, arany vagy kannabisz?

Kardos Zsolt, az Aegon Alapkezelő szenior termékmenedzsere a kannabisz-részvényekről elmondta, hogy elsősorban a "fű" egészségügyi alkalmazása érdekes, a szerrel kapcsolatosan számtalan tévhit terjeng. Ma Amerikában egyre több állam kezdi legalizálni a kannabisz orvosi és rekreációs használatát, Európában pedig több ország is dekriminalizálta. Újabb kutatások szerint jóval kevesebb negatív hatása van a marihuánának, mint korábban ezt feltételezték, többek közt az epilepsziát, a fájdalmat és a PTSD tüneteit is lehet vele enyhíteni, gyógyítani. A kannabisz egyébként az opioidkrízisre is jó megoldást jelenthet. A marihuána-részvények egyébként az MSCI World index legjobban teljesítő komponensei. Az Aegon szakemberei szerint a kannabisz-részvények chartja hasonlóan néz ki most, mint a techcégeké az internetlufi előtt - a smart money már benn van, de a széleskörű érdeklődés még várat magára.Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője az arany és az ingatlanpiacról beszélt. Az arany ciklikusan teljesít, 2008-as csúcspontja óta sok pénzt nem lehetett az arannyal pénzt keresni. Cinkotai szerint fordulóponthoz érkeztünk: javulás veheti kezdetét a piacon. Segítheti az aranyat a monetáris szigorítás, a bitcoin körüli hype elülése és a gazdasági kilátásokban való momentum hiánya. Hasonlóan ciklikus az ingatlanpiac is: Cinkotai szerint még mindig lehet potenciál ebben az eszközosztályban a következő 1-2 évben. Még mindig emelkednek a fizetések, a hitelezés továbbra is erős, az inflációs kilátások pedig nem annyira alacsonyak. Ezen kívül a kormányprogramok is támogatóan hatnak a piacra.Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője szerint nehezebb egy ilyen portfóliót méretezni, mint egy kevésbé absztrakt eszközt. Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója szerint akkor indul meg a befektetői érdeklődés egyes nyersanyagok felé, amikor van valamilyen hype az adott eszköz körül, alapvetően a legtöbb befektető nem gondolkozik nyersanyagokban. Móró Tamás, a Concorde Értékpapír vezető stratégája szerint a monetáris szigorítás és a volatilitás jót tehet az olajnak és az aranynak is.Cinkotai úgy véli, a részvénypiaci hozamok nem lesznek reálértelemben érzékelhetők - nem lesz óriási esés, csak nem lesz túl magas hozam sem. Bár egyes nyersanyagok korrelálnak a részvénypiacokkal, jót tehet néhány eszköznek ez a környezet. Hosszú elmondta, hogy a befalapokba fektetett pénz alig 0,8%-a forog nyersanyagokban, de érthető a befektetők averziója, hiszen magas ezeknek az eszközöknek a volatilitása, így kockázatporlasztásra nem jók, viszont jó hozampotenciáluk van. Móró szerint már nem lehet részvénypiaci bikapiacról beszélni, így érdemes lehet más típusú eszközöket keresni, ahhoz viszont, hogy az arany menni tudjon, dollárgyengülés kellene, ez viszont még nincs kilátásban.Cinkotai még mindig jó befektetésnek tartja az ingatlanokat, nem tart reálisnak egy 20-50%-os áresést, melyet sokan, akik lufitól rettegnek, vizionálnak. Úgy véli, sok támogató intézkedés növelheti még az ingatlanok árát. Hosszú jó befektetésnek gondolja a nyersanyagokat, különösen akkor, ha shortolni lehet őket, alapjával, a Föld Kincseivel az elmúlt években jelentős részben shortolással szerezte a hozamot. A nyersanyagpiaci eséseknek általában megvannak az előjelei - ha egyszer beindul ezen a piacon az esés, akkor nagyon el tud szaladni. Móró megjegyezte, hogy a palládium 500 dolláros diszkonton mozog az aranyhoz képest, ami történelmi mélypont, az elemzők jelentős része negatív a palládiummal kapcsolatosan.